Dopravu ve středních Čechách komplikuje sníh, zatím policie řeší kolem třinácti nehod, většinou se při nich nikdo nezranil. Kvůli sněžení má také pražské letiště omezenou kapacitu pro přílety. Na vozovkách ve většině krajů leží uježděný či rozbředlý sníh a jsou sjízdné s opatrností.
Cestujícím letiště doporučilo, aby sledovali aktuální informace u svých dopravců, lety mohou mít v pátek zpoždění. „Kvůli trvalému sněžení je aktuálně na našem letišti omezena kapacita příletů. K opatření jsme přistoupili, abychom zajistili maximální bezpečnost provozu,“ uvedlo letiště po 7:30.
Silnice jsou ve středních Čechách většinou mokré po chemickém ošetření, mohou na nich být zbytky rozbředlého sněhu. Nejvíce nehod je na Kladensku, dále na Nymbursku a Mělnicku, u Svrkyně u Prahy je ledovka, varovala policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Ve čtvrtek večer začaly v kraji nehody v důsledku sněžení přibývat a dopravu komplikovaly ve stoupáních uvázlé kamiony. V pátek brzy ráno měli policisté hlášeno kolem deseti nehod, později jejich množství o několik stouplo. „Téměř všechny jsou bez zranění, v jednom případě lehké zranění,“ uvedla Schneeweissová.
Místy se v regionu objevuje slabé sněžení i v pátek ráno. Ve více okresech vyjely sypače. „V oblasti Kutná Hora je z důvodu havárie autobusu, který je přes silnici a nepodařilo se ho vyprostit, uzavřená silnice mezi obcemi Vrátkov a Tismice,“ upozornil za středočeské silničáře Josef Holek.
K opatrnosti nabádají silničáři řidiče ve většině krajů Česka. Podle týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude mírně sněžit i v pátek přes den a v sobotu. V pátek už ale ČHMÚ očekává na severovýchodě Česka maximálně šest centimetrů nového sněhu a jinde nejvýše dva centimetry. V sobotu už by mohl připadnout maximálně jeden centimetr.