Spojenci nás nevarovali před posledním útokem na Kyjev, uvedl Zelenskyj

Spojenci nevarovali Ukrajinu před nedávným útokem ruských balistických raket na Kyjev, uvedl v úterý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Krátce předtím ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha uvedl, že Ukrajina dále dostává zpravodajské informace od spojenců, napsala agentura Reuters.
Podle médií Spojené státy na konci minulého týdne pohrozily Ukrajině, že jí přestanou poskytovat zpravodajské informace, pokud Kyjev nezanechá útoků na ruské rafinerie. To po Ukrajině požadoval americký prezident Donald Trump. Podle úterního prohlášení Zelenského ukrajinská armáda od neděle na ruskou energetickou infrastrukturu nezaútočila.
Zelenskyj uvedl, že Rusko podniklo v uplynulých dnech útok na civilní cíle v Kyjevě. „Bohužel jsme neobdrželi včasné varování ohledně tohoto úderu. Zpravodajské poznatky o vyslání ruských balistických raket pomáhají zachraňovat životy,“ uvedl ukrajinský prezident.
Kyjev opakovaně čelí ruským vzdušným útokům, a to i na civilní cíle. O úderu za použití balistických raket místní tisk naposledy informoval v pondělí večer. Rakety zasáhly sklady a dopravní infrastrukturu. Masivní ruský útok na ukrajinskou metropoli s využitím balistických raket se odehrál také například v noci na 30. září.
Ukrajinský ministr zahraničí Sybiha v úterý na bezpečnostní konferenci ve Varšavě před novináři prohlásil, že Ukrajina zpravodajské poznatky od spojenců nadále dostává.
Hrozba pozastavení dodávek zbraní
Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker v pondělí večer ve Varšavě agentuře AFP řekl, že neví o pozastavení iniciativy PURL, což podle médií Ukrajině také hrozilo, kdyby nepřistoupila na zastavení úderů na ruskou energetiku. PURL je program zajišťující americké zbraně a munici pro Ukrajinu prostřednictvím financování evropskými státy a Kanadou.
„Spojené státy nadále prodávají vybavení a munici našim partnerům v Evropě a Kanadě, kteří ji poskytují Ukrajině,“ řekl na dotaz agentury Whitaker. Přiznal ale, že některých zbraní, například pro protivzdušnou obranu, není dostatek.
V současnosti neexistuje žádná alternativa k včasné výstraze od Spojených států, že Rusové odpálili proti Ukrajině balistické rakety. Pouze USA totiž disponují skupinou průzkumných družic SBIRS, které jsou s to odhalit přemístění odpalovacích zařízení nepřítele, ve zlomku vteřiny zaznamenat odpálení raket a předat tyto informace do systému, udržujícího přehled o situaci. Tento systém umožňuje v předstihu namířit ukrajinské protiraketové střely Patriot správným směrem, odkud lze čekat přílet ruských raket. Americké družice jsou s to také odhalit přelety ruských strategických bombardérů a manévry letounů MiG-31 před odpálením střel proti Ukrajině.
Senzory družic umí také podle plamene raketových motorů rozpoznat, jaký typ rakety Rusové odpálili, vysvětlil serveru RBK-Ukrajina expert Anatolij Chrapčynskyj. Údaje z amerických družic pak přes řídicí stanici v Coloradu a spojovací uzly v Evropě dostává ukrajinská strana a tento systém včasné výstrahy jí umožňuje zkrátit reakční dobu o šest až deset minut. Bez něj by ukrajinské systémy protivzdušné obrany musely být nasazeny po 24 hodin denně a o blížícím se ohrožení by se dozvídaly až ve chvíli, kdy by rakety zachytily radary na hranici svého dosahu, upozornil expert.
Server připomněl, že podle údajů ukrajinského letectva Rusko v noci na úterý proti Ukrajině odpálilo mimo jiné pět balistických raket, které zasáhly Kyjev. Poplach v metropoli byl ale spuštěn až po prvních výbuších. Mluvčí letectva Jurij Ihnat v televizi potvrdil, že poplach byl skutečně vyhlášen až během útoku, a připustil, že nešlo o první případ, kdy potřebné informace nedorazily včas. Doufá, že ukrajinští specialisté se zahraničními partnery objasní, co bylo příčinou zpoždění výstrahy.