U papeže Lva XIV. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, je po operaci

U papeže Lva XIV. lékaři diagnostikovali zhoubný nádor plic, informoval v úterý pozdě večer podle agentury Reuters Vatikán. Při operaci v římské nemocnici, která dopadla dobře, mu odebrali dolní lalok pravé plíce. Papež se má zotavovat přibližně týden.
Vatikán uvedl, že operace trvala přibližně 90 minut a neprovázely ji komplikace. Jedenasedmdesátiletý papež se po zákroku normálně probudil a odpočívá v nemocničním pokoji. Reuters píše, že adenokarcinom je běžný typ rakoviny plic.
Papež o blížící se operaci informoval katolické věřící v neděli. Lékaři v pondělí uvedli, že by zákrok neměl být komplikovaný. V Gemelliho nemocnici, před níž čekali věřící, papeže přijali v úterý.
Podle italských médií se na plicní uzel přišlo při nedávné kontrole a operace nebyla déle plánovaná. Tomu nasvědčuje i to, že papežské apartmá v Gemelliho nemocnici je v rekonstrukci.
Lev XIV. je hospitalizován v jiném nemocničním křídle pro platící pacienty. Kvůli operaci a rekonvalescenci zrušil papež audience do 20. října.