Italská vláda zavádí do škol migrační zákony, zakáže i zahalování tváře

Itálie zakázala ve školách zakrývání tváře šátky a omezila počet žáků ve třídě, kteří nemluví dostatečně italsky. Podle konzervativní vlády premiérky Giorgie Meloniové to posílí integraci dětí cizinců, podle části odborníků to bude právě naopak. Dekret vstoupil v platnost okamžitě. Parlament, ve kterém má kabinet většinu, ho musí do 60 dnů ratifikovat.
Nervozita před začátkem vyučování se tentokrát netýká hrozící písemky. Rodiče v oblastech s vysokým počtem cizinců řeší, jak na ně dopadne nové vládní opatření. Ve třídě totiž bude smět být maximálně 30 procent žáků, kteří mají problémy s italštinou. Úřady je mají rovnoměrně rozdělovat do jiných škol.
„Budou vstávat brzy, aby stihli veřejnou dopravu. A navíc nikdo netuší, kam by měli chodit,“ upozornila matka žáka Jannatur Nayeemová. Podle vlády se tak zabrání tvorbě ghet a žáci v menšině se snáz začlení a jazyk naučí.
Část odborníků však namítá, že nařízení může prohloubit diskriminaci. Upozorňují taky, že bude obtížné nařízení dodržovat. Tříd, které 30procentní limit překračují, je v zemi 34 tisíc. „Máme čtvrť či oblast obývanou převážně přistěhovalci, říkejme jim tak. A je tam třeba jen jedna škola,“ shrnul prezident Národní asociace ředitelů škol Antonello Giannelli.
Sbližování s krajní pravicí
Tam, kde přesuny do okolí nebudou z kapacitních důvodů možné, má platit výjimka a posílí se tam výuka jazyka. Bezplatné kurzy italštiny úřady nabídnou i rodičům, se kterými se dlouhodobě nelze domluvit.
Dekret zároveň zakazuje ve školách nošení burek a nikábů, které dívkám zakrývají kromě vlasů i obličej. Podobné opatření platí v řadě evropských zemí. V Itálii daleko běžnější šátky zůstávají povolené. „Kdo přijede do Itálie a chce si tu vybudovat budoucnost, musí se naučit náš jazyk, porozumět naší kultuře a respektovat naše pravidla,“ prohlásila šéfka italského kabinetu Meloniová.
Opozice tvrdí, že se premiérka snaží před blížícími se volbami podbízet krajní pravici. Migrace a integrace jsou ve společnosti velkým tématem. Itálie patří vzhledem ke své poloze k zemím, které jsou v rámci Evropy přílivu migrantů vystaveny nejvíc.