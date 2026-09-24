Kreml podle CIA chystá dronové útoky na Španělsko, Francii či Itálii, píše deník


24. 9. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko připravuje dronové útoky v Evropě, zaměří se na středomořské země, informovala podle tvrzení deníku El Mundo evropské státy americká Ústřední zpravodajská služba (CIA). Před možností ruského útoku na jejich území byly varovány vlády Španělska, Francie a Itálie, uvedl deník. Podle informací italské agentury ANSA však Řím žádné varování ohledně možných útoků neobdržel.

„Použijí drony vypouštěné z moře, ukryté v kontejneru na lodi. Není to vůbec složité,“ řekl deníku zdroj blízký litevskému ministerstvu obrany. Litva stejně jako další evropské země obdržela tyto informace po cestě ředitele CIA Johna Ratcliffa do Moskvy 25. srpna.

Důvodem, proč by Moskva chtěla zaútočit na jednu z těchto tří zemí, je podle El Mundo skutečnost, že ve všech se v roce 2027 konají volby – ve Francii prezidentské, ve Španělsku a Itálii parlamentní. Útok by podle deníku mohl ve veřejnosti vyvolat strach a posílit únavu z ruské války na Ukrajině, které by mohly zneužít radikální strany, často zastávající postoje blízké Moskvě.

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Již ve čtvrtek jsou například ve Francii slyšet názory nahrávající zájmům Kremlu, například levicový kandidát Jean-Luc Mélenchon připsal sílící ruskou hrozbu v Evropě ukrajinským útokům v hlubokém vnitrozemí Ruska. Ukrajina se od roku 2022 se západní pomocí brání ruské ozbrojené agresi.

Reakce prezidenta Macrona

To, že Francie obdržela zprávu CIA, zřejmě potvrzuje také reakce prezidenta Emmanuela Macrona. Ten 18. září po jednání s kandidáty v příštích prezidentských volbách uvedl, že ruská hybridní hrozba vůči Evropanům a Francii zesílila. V souvislosti s tím nařídil posílit obranu před hybridními útoky, včetně zavedení nových opatření k ochraně klíčové infrastruktury a objektů obranného průmyslu v zemi.

Britský analytik specializující se na ruskou vojenskou strategii Keir Giles uvedl, že vzdálenost zemí od ruských hranic nezaručuje jejich bezpečnost. „Cílem nemusí nutně být země v první linii. Cíl bude tam, kde je nejslabší místo Evropy,“ řekl s tím, že mezi takové země patří Španělsko nebo Británie, jelikož nemají dostatečnou protivzdušnou obranu.

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Myšlenku, že Moskva plánuje dronový útok zahájený z moře proti státům NATO, nastínil ukrajinský server Defense Express už před rokem. Ten tehdy uvedl, že bezpilotní letouny bude Rusko vypouštět z tankerů patřících do takzvané stínové flotily.

Varování před možným ruským útokem na území Evropy v poslední době značně sílí. Minulý týden například polský premiér Donald Tusk informoval o varování tajných služeb před hybridními útoky drony a raketami na státy podporující Ukrajinu.

Obavy z ruského útoku vyvolal také nález dronu s výbušninami na letišti v Lipsku letos v srpnu. Německo z útoku na letiště Lipsko/Halle obvinilo Rusko, které to však odmítá. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov později prohlásil, že tvrzení západních zemí o podílu Moskvy na tomto incidentu jsou v podstatě začátkem skutečné války.

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