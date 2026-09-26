Čínu nemá smysl si idealizovat ani démonizovat, myslí si Staněk

Nemá smysl si Čínu nějakým způsobem idealizovat, ale nemůžeme ji ani démonizovat, uvedl europoslanec Antonín Staněk (Motoristé) v reakci na návštěvu čínského vládce Si Ťin-pchinga ve Spojených státech. Přál by si prý, aby Evropané počítali s tím, že Čína je dnes „opravdu velmi silný ekonomický partner a je potřeba s ní určitým způsobem i jednat“. Peking i Washington dle něj hledají cestu, jak minimalizovat ekonomické problémy, které by z případného obchodního střetu mohly vzniknout. V Interview ČT24 hovořil také o česko-čínských vztazích, rozhovor moderoval Daniel Takáč.
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Nejvyšší soud USA potřetí zablokoval pokus o zavedení nové volební mapy v Missouri
03:25před 15 mminutami
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VideoČínu nemá smysl si idealizovat ani démonizovat, myslí si Staněk
Nemá smysl si Čínu nějakým způsobem idealizovat, ale nemůžeme ji ani démonizovat, uvedl europoslanec Antonín Staněk (Motoristé) v reakci na návštěvu čínského vládce Si Ťin-pchinga ve Spojených státech. Přál by si prý, aby Evropané počítali s tím, že Čína je dnes „opravdu velmi silný ekonomický partner a je potřeba s ní určitým způsobem i jednat“. Peking i Washington dle něj hledají cestu, jak minimalizovat ekonomické problémy, které by z případného obchodního střetu mohly vzniknout. V Interview ČT24 hovořil také o česko-čínských vztazích, rozhovor moderoval Daniel Takáč.
Nejvyšší soud USA potřetí zablokoval pokus o zavedení nové volební mapy v Missouri
Nejvyšší soud Spojených států potřetí zamítl pokus o zavedení nové volební mapy ve státě Missouri. Návrh by ve volbách do Kongresu zvýhodnil republikány, zasazuje se o něj prezident Donald Trump. Informovala o tom agentura AP. Podle ní tím končí vleklý právní spor v době, kdy již začalo korespondenční hlasování v kongresových volbách.
Protesty proti odsouzení exčlenů UÇK se rozšířily do dalších kosovských měst
V Kosovu se rozšířily protesty proti rozsudku nad bývalými členy Kosovské osvobozenecké armády (UÇK). Vedle metropole Prištiny se během pátku konaly i v dalších kosovských městech, uvedla agentura AFP. V polovině září zvláštní tribunál pro Kosovo uložil kosovskému exprezidentovi Hashimu Thaçimu 25 let vězení za válečné zločiny. Tresty dostali i další vrcholní představitelé skupiny.
Papež na návštěvě Francie promluvil o AI i míru
Papež Lev XIV. v pátek v Paříži varoval před ztrátou lidskosti v době, která podle něho v souvislosti s umělou inteligencí vytváří „ráj strojů“ a kdy lidé stojí před základními otázkami existence. V projevu v Elysejském paláci vyzval papež také k zákazu jaderných zbraní a ochraně života, když kritizoval možnost asistované sebevraždy, kterou letos Francie uzákonila. První den návštěvy Francie zakončil setkáním s mladými na stadionu na předměstí Paříže.
Levice v Berlíně povede rozhovory o vládě se Zelenými a SPD
Levicově radikální strana Levice po vítězných volbách v německé metropoli oficiálně pozvala k sondážním rozhovorům o sestavení regionální vlády sociální demokracii (SPD) a Zelené. V pátek večer se na tom podle agentury DPA shodli na mimořádném sjezdu delegáti berlínské organizace Levice.
Osmnáctiletý Čech se zřítil ze švýcarské hory
U švýcarského Lucernu zahynul osmnáctiletý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.
Někteří členové volebních komisí na východě Lotyšska byli z bezpečnostních důvodů nahrazeni
Několik místních samospráv na východní hranici bylo nuceno provést naléhavé změny v personálním obsazení mnoha volebních místností. Služba státní bezpečnosti 24. září potvrdila redakci LSM Latgale, že v celém Lotyšsku bylo prověřeno celkem šest tisíc pracovníků volebních místností.
Slovenské koalici hrozí podle Fica kvůli výměně ministra ztráta většiny
Vládní koalici na Slovensku hrozí podle premiéra Roberta Fica (Smer) ztráta parlamentní většiny kvůli plánované výměně ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Fico v pátek pohrozil, že návrh na odvolání Taraby, který minulý týden předložil hlavě státu, nakonec stáhne. Taraba, jehož konec ve funkci ministra už delší dobu požaduje nejmenší vládní strana SNS, dříve sdělil, že po jeho odvolání a návratu do sněmovny jako poslance by vládní koalice ztratila současnou křehkou většinu. SNS ale podle předsedy strany Andreje Danka na odvolání ministra trvá.
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