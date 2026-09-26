Etiopie je na prahu občanské války


26. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

V některých regionech Etiopie se v poslední době rozhořely tvrdé boje. Na severu v Tigraji povstalci obsadili letiště, v oblasti nefunguje mobilní síť a internet. Místní se obávají, že opět vypukne občanská válka. Rozložení sil je přitom tentokrát jiné.

V těžce zkoušené a klíčové zemi Afrického rohu se znovu bojuje. Riziko nekontrolované eskalace bojů je i tentokrát maximální. „Toužíme po míru, který by přinesl podmínky, za kterých mohou všichni normálně pracovat a uživit se,“ uvedla obyvatelka severoetiopského města Mekelle Selam Fantayová.

Výpadky mobilního internetu lidé vnímají jako strategický tah Tigrajské lidově osvobozenecké fronty (TPLF) nebo federálních ozbrojených sil. Pravděpodobně jím chtějí znemožnit nepříteli komunikaci a využití dronů. V posledních desítkách hodin se objevilo vícero zpráv o nových intenzivních střetech pravidelné armády s rebely.

Občanská válka Tigrajů s federální vládou a dalšími etiopskými regiony v letech 2020 až 2022 byla mimořádně brutální – vyžádala si na 600 tisíc lidských životů, vyhnala z domovů stovky tisíc obyvatel a vyvolala hladomor. Obě strany se dopustily válečných zločinů a federální vláda tehdy čelila obviněním z genocidy.

Etiopská vláda se dohodla s tigrajskými povstalci na zastavení bojů
Vojáci Amharska

TPLF, která do roku 2018 fakticky vládla celé zemi téměř tři dekády, si v severoetiopském Tigraji zachovala silné postavení, přestože federální vláda politickou činnost fronty loni zakázala.

Rebelové vytvořili alianci

TPLF i vláda na společné hranici v posledních měsících zvyšovaly počty jednotek, což v oblasti vyvolalo obavy z další války. V neděli byla ohlášena protivládní aliance, v níž je kromě fronty dalších šest ozbrojených skupin, včetně Národního hnutí Amhara Fano (AFNM).

„Současný konflikt se od předchozího odlišuje některými aktéry. Tigrajci znovu bojují proti federální vládě. Do bojů se ale pravděpodobně po jejich boku zapojují i ​​amharské skupiny Fano. V předchozí válce bojovaly právě proti Tigrajcům,“ sdělil Magnus Taylor z Mezinárodní krizové skupiny pro Africký roh.

Etiopští povstalci se spojili. Chtějí svrhnout vládu
Následky bojů vládních sil Etiopie s povstalci

Odbojové skupiny se pokoušejí zažehnout povstání v nejméně šesti regionech země. Etiopská armáda ve čtvrtek na facebooku oznámila, že při bojích ve státě Amharsko na severu zabila 272 povstalců z TPLF. V noci na pátek pak vládní síly odrazily útok povstalců v Afarském státě.

Podle analytiků se TPLF snaží postupovat na jih přes Amharsko a zároveň v Afarsku narušit zásobovací trasy z Džibutska, přes které Etiopie dováží většinu zboží. „Aliance se pravděpodobně snaží obsadit sídla podél klíčových tras a infrastruktury a oslabit schopnost federální vlády zásobovat své síly,“ uvedl AFP Edward Bach z poradenské společnosti Verisk Maplecroft.

Africká unie i OSN už vyzvaly k deeskalaci. „Generální tajemník je znepokojen posledními zprávami o bezpečnostních incidentech na napjaté situaci na severu Etiopie,“ uvedl mluvčí šéfa OSN Stéphane Dujarric.

Kritika premiéra Ahmeda

Etiopský premiér Abiy Ahmed byl před osmi lety vnímán jako naděje pro tuto část Afriky. Reformátor, který propustil politické vězně, liberalizoval zemi a ukončil válku se sousední Eritreou, byl brzy odměněn Nobelovou cenou za mír.

„Etiopie nechce zaútočit na Eritreu kvůli přístupu k Rudému moři. Voláme po dialogu o vzájemných ústupcích a výhodách v tržním hospodářství, které přinesou prospěch oběma národům,“ prohlásil předseda vlády loni v březnu.

Kritici a lidskoprávní organizace však v posledních letech jeho vládu obviňují z omezování svobody médií, z represí vůči občanské společnosti a z porušování lidských práv během vojenských operací. Vláda systematické porušování lidských práv popírá a své kroky zdůvodňuje ochranou národní bezpečnosti.

Dvě tváře etiopského premiéra: Ahmed dostal Nobelovu cenu za mír, přitom chystal válku v Tigraji
Abiy Ahmed

Obavy z širšího konfliktu

Do konfliktu se nepřímo zapojují také zahraniční mocnosti. Spojené státy tento měsíc zrušily sankce uvalené na Etiopii a Eritreu kvůli zločinům spáchaným během předchozí občanské války. Americké velvyslanectví tento týden vyjádřilo podporu etiopské vládě a uvedlo, že je zklamané z rozhodnutí vedení TPLF zahájit rozsáhlou ofenzivu.

Konflikt by navíc mohl zasáhnout i sousední Eritreu. Ta se obává, že se Etiopie, která nemá přístup k moři, chystá podniknout invazi s cílem získat přístup k Rudému moři.

Etiopie hrozí Eritreji vojenským zásahem. Chce přístup k moři
Eritrejský přístav Massawa

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