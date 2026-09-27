Trump odmítl nový íránský návrh na otevření Hormuzského průlivu a konec války


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako sedmidenní cestovní mapu k míru. Trump na své síti Truth Social zopakoval, že Írán nesmí mít jadernou zbraň, což je hlavní důvod, jímž USA a Izrael zdůvodňují tuto válku, kterou začaly 28. února bombardováním Íránu. Írán Trumpův postoj zaznamenal, čeká však na oficiální sdělení vyjednavačů, uvedl podle agentury Reuters íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí.

„Dali nám návrh, ale já jsem ho odmítl,“ řekl v sobotu Trump před Bílým domem novinářům podle serveru The Times of Israel (ToI). „Chtějí uzavřít dohodu, v jejímž rámci by průliv okamžitě otevřeli, protože na tom jsou velmi špatně,“ dodal Trump s tím, že USA mají nad Hormuzským průlivem „naprostou kontrolu“. Trump také na své sociální síti zveřejnil mapu oblasti Hormuzského průlivu, k níž připsal „Trumpova úžina“.

Arakčí podle agentury Reuters v sobotu uvedl, že Teherán se rozhodne, jak se zachová, až dostane oficiální sdělení od amerických vyjednavačů. Írán však trvá na naplnění svých požadavků, aby umožnil obnovení plavby v Hormuzském průlivu.

USA se musí rozhodnout, zda chtějí válku ukončit, řekl Pezeškján médiím
Íránský prezident Masúd Pezeškján

Nejnovější plán na ukončení války představil novinářům v pátek v New Yorku íránský ministr zahraničí Arakčí, který tam v úterý jednal na okraj zasedání Valného shromáždění OSN s americkým vyjednávačem Stevem Witkoffem. Arakčí řekl, že Teherán je připraven začít tento plán plnit okamžitě po schválení americkou stranou.

Arakčí a jeho tým by měli pravděpodobně v New Yorku zůstat do středy, informovala agentura IRNA s odvoláním na nejmenovaný zdroj.

WSJ: Trump pochybuje o tom, že Írán podmínky splní

Íránský plán předpokládá zrušení americké blokády íránských přístavů a sankcí na prodej íránské ropy, uvolnění zmrazených íránských aktiv v zahraničí a zastavení bojů v celém regionu, včetně Libanonu a Jemenu. Írán by otevřel Hormuzský průliv, jímž před válkou proudila pětina světového obchodu s ropou a zemním plynem.

Podle deníku The Wall Street Journal ale Trump pochybuje o tom, že Írán podmínky splní, a svým spolupracovníkům řekl, že považuje za pravděpodobné obnovení bombardování po listopadových volbách v USA.

Íránský prezident Masúd Pezeškján obvinil z uzavření Hormuzského průlivu Spojené státy, napsala katarská televize Al-Džazíra. Té v rozhovoru také řekl, že Teherán už Washingtonu v jednání nedůvěřuje kvůli „opakovaným útokům po každém jednání“.

Válka s Íránem stojí USA 246 milionů dolarů denně, uvádí zpráva úřadu Kongresu
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