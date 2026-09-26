Požár bytu v centru Prahy omezil provoz tramvají

V centru Prahy večer hořelo v bytě ve Francouzské ulici, několik lidí skončilo v péči záchranářů. Kvůli zásahu je zastavený provoz aut i tramvají. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř.
K požáru hasiči vyjížděli kolem 18:00. „Provádíme záchranu a evakuaci osob jak vnitřkem budovy, tak za pomoci výškové techniky,“ sdělil médiím mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Několik lidí podle něj hasiči předali záchranářům.
Hořelo v prvním patře dvoupatrového domu. Před 18:20 pak mluvčí hasičů uvedl, že se podařilo potlačit plamenné hoření. Zásah ale pokračuje. Zastavil se kvůli tomu provoz aut ve Francouzské ulici a také tramvajových linek 4, 21 a 22.