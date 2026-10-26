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STAN, SPOLU a Praha sobě řešily rozdělení gescí


26. 10. 2026Aktualizovánopřed 16 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Zástupci pražského STAN, SPOLU (ODS, TOP 09) a Prahy sobě na schůzce o koalici řešili program či rozdělení gescí, vyplynulo z jejich vyjádření. Znovu se k jednáním sejdou v úterý, kdy chce pražský lídr Starostů Petr Hlaváček dosáhnout dohody. Jeho straně by ve vznikající radě měly připadnout gesce územního rozvoje, bydlení, životního prostředí, bezpečnosti nebo IT. SPOLU má řídit finance, infrastrukturu, sociální a zdravotní oblast či kulturu a Praze sobě by připadly gesce dopravy a majetku.

„Když se zítra (v úterý) dohodneme, tak si myslím, že se práce na programovém prohlášení může rozjet,“ řekl po schůzce Hlaváček. V úterý od 9:30 mají jednání pokračovat, na programu jsou podle pražského lídra kandidátky STAN ještě čtyři body.

„Myslím, že jednání běží rychle. Čekal jsem, že bude delší,“ uvedl také Hlaváček. Dodal, že úterní jednání se pravděpodobně protáhne. „Věřím, že se buď dohodneme, nebo budeme muset hledat nějakou další cestu,“ poznamenal. V úterý má jednat na „přátelské kávě“ také s Piráty.

Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU
Zprava lídr STAN v Praze Petr Hlaváček a pražský lídr koalice SPOLU Tomáš Portlík (ODS)

STAN má v jedenáctičlenné pražské radě obsadit pět míst, SPOLU čtyři a dvě místa by připadla Praze sobě. Primátorem má být právě Hlaváček, který opakovaně prohlašoval, že usiluje o širší koalici, ač by STAN a SPOLU v 65členném zastupitelstvu mělo většinu se 34 zastupiteli. Ustavující zastupitelstvo podle něj zřejmě bude 19. listopadu, chtěl by na něj přijít již s dojednanou koalicí.

Portlíkovi záleží na kompaktním celku

Lídr SPOLU Tomáš Portlík (ODS) sdělil, že uskupení je připraveno přijmout třetího partnera do koalice, i když podle dřívějších vyjádření by preferovalo dvoukoalici pouze se STAN. „Pro nás je důležité, abychom věděli, že Praha sobě bude respektovat základní věci, na kterých jsme se se STAN shodli,“ komentoval.

Důležité podle něj je, aby rada fungovala jako kompaktní celek po celé čtyři roky. „Chtěli jsme si dnes (v pondělí) hlavně vyjasnit způsob, jak budeme například přistupovat k akciovým společnostem nebo ke gescím. Pro nás nejsou důležité jen počty, ale jak ten tým funguje jako rada,“ řekl. Podle něj není důležité jen rozdělení míst v radě, ale také to, aby její členové dokázali spolupracovat a navzájem se nepřekvapovali.

Předseda Prahy sobě Adam Scheinherr detaily jednání více nekomentoval. „Bylo to ve velice příjemném tónu, takže si myslím, že zatím ta jednání probíhají seriózně,“ vyjádřil se. Podle Scheinherra se strany zabývaly především programovými shodami, zejména v dopravě.

Pražské STAN a SPOLU se shodly na dopravě, bydlení i školství
Povolební jednání vítězného STAN s koalicí SPOLU, 15. října 2026. Zleva lídr pražského STAN Petr Hlaváček a lídr SPOLU pro Prahu Tomáš Portlík (ODS).

Nabídka pro Piráty stále platí

Hlaváček s Portlíkem minulý týden uvedli, že pokud v Praze do listopadového zastupitelstva nevznikne koalice STAN, SPOLU a Prahy sobě, vytvoří koalici jen STAN a SPOLU a pak budou pokračovat v jednáních. V radě by subjekty nechaly volná místa pro třetího partnera.

„Piráti mají od nás nabídku, která stále platí. Ve vyjednávání nemůžete nic vyloučit,“ prohlásil Hlaváček. Dřívější koaliční variantou STAN a SPOLU bylo přibrání Prahy sobě, Pirátů či obou subjektů. Piráti však nabídku k této případné účasti odmítli.

Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo sedmnáct mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo SPOLU rovněž se sedmnácti mandáty. Třetí Praha sobě bude mít třináct zastupitelů a čtvrté ANO jedenáct mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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