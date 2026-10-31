Pouštní zmije v příručáku překvapila kontrolu na letišti. Pražští celníci letos zabavili stovku zvířat a rostlin

Kolagen žraloka, krokodýlí kabelka, hadi v příručním zavazadle nebo preparovaný druh chráněného motýla. Takové a další nálezy zajistila celní správa na Letišti Václava Havla Praha po sezoně dovolených. Celníci letos odebrali víc než stovku rostlin nebo zvířat.
„Na jaře jsme měli dovoz živých hadů, kteří byli dováženi v příručních zavazadlech cestujícím z Arménie. Sice se nejednalo o dovoz exemplářů uvedených na Úmluvě CITES, ale i tak hadi nebyli propuštěni a veterinář bohužel musel nařídit jejich utracení. Jednalo se o neinvazivní druhy plazů, pouštní užovky a pouštní zmije,“ popsal mluvčí celního úřadu Praha Ruzyně Igor Lenský.
V červenci letošního roku celníci objevili sedmnáct kusů výhonků živé chráněné masožravé rostliny. Při kontrolách je ale letos překvapily také preparáty chráněného exotického motýla, kabelka z mláděte krokodýla nebo sako z jeho kůže. Výjimkou ale nebyl ani kolagen ze žraloka modrého nebo přípravky z chráněných rostlin, které se používají pro tradiční čínskou medicínu.
Vůbec nejčastěji ale celní správa řeší přípravky používané na tradiční čínskou medicínu. „Většinou se jedná o předměty, které jsou zjištěny kontrolou buď na příletech z terminálu 1, tedy mimoevropské lety, nebo terminálu 2, tedy schengenských letů. Nárazově také na terminálech 3 a 4,“ uvedl mluvčí.
Záchyty si podle Lenského na letišti rozdělují podle místa, odkud letadlo přiletělo. Například z Asie jde hlavně o exempláře hadů nebo přípravků z chráněných rostlin. Z Jižní Ameriky to mohou být zase mláďata papoušků nebo jejich vajec, které si pašerák vozí v PET lahvích.
Část cestujících, kteří artefakty přes hranice převážejí, podle celníků často vůbec nevědí, že se na ně vztahují restrikce – zvíře nebo rostlinu si jednoduše přivezou jako suvenýr. „Z oblasti CITES se objevují často suvenýry z dovolených. Mnohdy si koupíme něco v dobré víře, aniž bychom tušili, že to může být předmětem řízení o přestupku,“ varoval Lenský. Za pašování přitom hrozí pokuta až do jednoho a půl milionu korun.
Pozor by si Češi vracející se z dovolených měli dávat i na povolené množství tabáku. Ze států Evropské unie je povoleno přivést čtyři kartony cigaret a z mimoevropských jeden. „Měli jsme mnoho případů dovozu cigaret ze zemí mimo EU, například z Turecka, Egypta nebo ze zemí bývalého Sovětského svazu. Tam opakovaně únik na spotřební dani hraničil s trestným činem, nakonec byla vyměřena vysoká sankce a zboží propadlo státu,“ dokončil Lenský.