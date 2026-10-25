Dobré úmysly se neprosazují ve 4:36, zaznělo na demonstraci na podporu ČT a ČRo

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazily v neděli odpoledne davy lidí, kteří přišli protestovat proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Demonstraci nazvanou Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který se vymezil i proti způsobu, jakým poslanci návrh v sobotu ve 4:36 ráno poslali do druhého čtení. Příchozí před 16:00 dle ČTK zaplnili celé náměstí.
Přijetím návrhu na změnu financování ČT a ČRo ve 4:36 to koalice přehnala, řekl v úvodu demonstrace šéf Milionu chvilek Mikuláš Minář s tím, že „jí nelze věřit čisté úmysly“. Organizátoři protestu oznámili svolání další demonstrace na 15. listopadu na Letné. Zároveň vyzvali vrcholné koaliční představitele ke stažení novely.
Protestující zaplnili i části ulic vedoucích na Staroměstské náměstí a další stále přicházejí. Policie proto už přehradila vstup na náměstí z Celetné, napsala před 16:30 ČTK.
Vládní strany se podle Mináře mstí za prohrané obecní a senátní volby tím, že chtějí zestátnit veřejnoprávní média. Chtějí zničit instituci, která má být na politicích nezávislá. „Věřím, že Staromák bude praskat ve švech a že přijedou tisíce lidí z celé republiky,“ poznamenal už při oznamování akce.
Přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku a převodu financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet v pátek ve sněmovně prosadila koalice ANO, SPD a Motoristů.
Návrh vládní novely, který koalice v dolní komoře schválila v prvním čtení, přiznává televizi a rozhlasu zhruba o patnáct procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými instituce hospodaří po loňském zvýšení poplatků.
Podpořit veřejnoprávní média dorazili lidé už v sobotu do centra Brna, shromáždění se konala i v dalších městech. Pracovníci ČT a ČRo v reakci na aktuální dění vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Opozice mluví o zestátnění ČT a ČRo a o ohrožení nezávislosti médií. Kvůli formě, jakou koalice projednávání prosadila, se opozice chystá obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu na sociálních sítích sdělil, že financování ČT a ČRo po zrušení poplatků zaručí zákon jako mandatorní výdaj a bude navázáno na inflaci. Veřejnoprávní média podle něj naopak „získají větší jistotu, stabilitu a nezávislost“.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) při projednávání bodu ve sněmovně mimo jiné řekl, že jde o běžné evropské řešení. „Odmítám představu, že změna financování veřejnoprávních médií je útokem na demokracii nebo konec nezávislosti těchto médií,“ zdůraznil.
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