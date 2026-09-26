Strůjci žhářského útoku v Mnichově operovali ze Slovenska, píše FAZ


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, FAZ

Dva Bulhaři zadržení v souvislosti se žhářským útokem na firmu v Mnichově z počátku září byli členy skupiny napojené na ruskou vojenskou rozvědku GRU, píše německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) s tím, že skupina operovala ze Slovenska. Němečtí vyšetřovatelé nově spojují žhářský útok v Mnichově, připravovaný útok na výrobce dronů Skyeton u slovenského Prešova i pokus o útok drony s výbušninou na letišti Lipsko/Halle s GRU.

Terčem útoku se v noci ze 2. na 3. září stalo staveniště před sídlem technologické firmy Rohde & Schwarz v Mnichově, kde pachatelé vyhodili dvě zápalné bomby z okna automobilu. Firmě, jež mimo jiné dodává drony ukrajinské armádě, vznikla jen malá škoda, když chytl stavební kontejner, a požár byl rychle uhašen. Německé úřady poukázaly na amatérský způsob provedení útoku.

Útok se stal necelý měsíc po pokusu o bombový útok s pomocí dronů na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle. FAZ píše, že v obou případech připisují vyšetřovatelé odpovědnost GRU. Bulhar a Bulharka zadržení po žhářském útoku v Mnichově byli součástí skupiny napojené na GRU, působící ze Slovenska, píše dále FAZ.

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Vyšetřovatelé podle médií tvrdí, že tatáž skupina plánovala žhářský útok na závod společnosti Skyeton nedaleko Prešova, který vyrábí průzkumné drony pro Ukrajinu. V souvislosti s tímto zmařeným útokem byli 25. srpna na Slovensku zadrženi Lotyš a Ukrajinec, zatímco další Lotyš byl zatčen v Hamburku.

Německé zpravodajské služby se domnívají, že tyto operace řídí služba pro zvláštní činnosti GRU, která po celé Evropě vybudovala logistickou síť. Konkrétně skupinu v Lipsku podle zdrojů FAZ vedl kariérní důstojník GRU Denis Smoljaninov.

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Poté, co byli ruští zpravodajci působící pod diplomatickým krytím vyhoštěni z řady evropských zemí kvůli škodlivým aktivitám Ruska, začala GRU podle dostupných informací verbovat operativce prostřednictvím aplikace Telegram a vyplácet jim odměny v kryptoměnách.

Slovensko jako součást širší sítě

Podle dosavadních zjištění německých bezpečnostních služeb slovenská stopa není okrajová, upozorňuje ve slovenském Denníku N český bezpečnostní expert a bývalý ředitel české civilní rozvědky Petr Mlejnek. „Slovensko mohlo sloužit jako jeden z uzlů širší sítě napojené na ruskou vojenskou rozvědku GRU,“ napsal Mlejnek.

Podle slovenských médií opozice žádá vysvětlení od premiéra Roberta Fica (Smer) i svolání mimořádného zasedání bezpečnostní rady státu.

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