Ruští diplomaté v Česku musí nově hlásit svůj pohyb


23. 9. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Česko upravilo pravidla systému notifikací ruských diplomatů. S jednodenním předstihem musí nově hlásit plán překročit hranice a oznamovat účel cesty, její trasu a dobu čí místo pobytu. Zpřísnění režimu, o které informoval web Parlamentní listy, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgö. Prezident Petr Pavel označil změny za správný krok.

Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) začátkem září uvedl, že jeho úřad ve spolupráci s tajnými službami připravuje návrh, jak upravit systém notifikací tak, aby to lépe odpovídalo jejich potřebám. Jde o reciproční krok. „Musí-li od června každý český diplomat v Rusku hlásit svůj pohyb, je přirozené, že totéž začne platit i pro ruské diplomaty u nás,“ řekl serveru Macinka.

„Já to považuji za naprosto správný krok, protože je to reciproční opatření, které vůči našim diplomatům uplatňuje i Ruská federace. Není asi žádným překvapením, že Rusko používá poměrně často diplomatické krytí pro pracovníky svých zpravodajských služeb a vzhledem k tomu, jaká je situace, tak je naprosto přirozené, že se evropské státy snaží bránit nekontrolovanému pohybu zpravodajských důstojníků Ruska na svém území,“ reagoval na nejnovější změny prezident Pavel.

Česko zavede reciproční opatření pro ruské diplomaty
Petr Macinka

Evropská unie od 25. ledna zavedla pro personál ruských diplomatických misí v zemích v schengenském prostoru povinnost informovat o vstupu na území jiných států EU, než je stát jejich akreditace. Státy mohou zvolit i přísnější postup prostřednictvím takzvané autorizace, která vyžaduje souhlas ministerstva před příjezdem diplomata do země.

Macinka v lednu čelil kritice za to, že zavedl benevolentnější pravidla, tedy oznamování, nikoli schvalování. K přísnějšímu postupu opakovaně vyzývala opozice. Premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru v reakci na kritiku sliboval tvrdší pravidla.

Pavel neví, zda dalším krokem bude i vyžadování předchozího schválení. „Mně by to přišlo jako logické pokračování, ale myslím si, že to ještě bude mít vývoj, tak počkejme,“ řekl. Aktuální úpravy podle něj reagují na déle platné ruské opatření. „To, že jsme k nim přistoupili s určitým zpožděním, považuji za snahu, která vyjadřuje určitou umírněnost a vůli neeskalovat zbytečně. Ale myslím si, že když bylo přijato teď, tak je to naprosto v pořádku,“ uvedl. Kvůli tomu, že jde o reciproční opatření, by nemělo vyvolat žádné nečekané reakce, míní.

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) (20. ledna 2026)

Diplomatické krytí

Systém povinných oznámení o pohybu ruských diplomatů zajišťuje členským zemím Evropské unie informace o pohybu těchto osob po schengenském prostoru. Umožňuje také státům zpřísnit režim a udělovat povolení či zamítat jednotlivé cesty.

Kontrarozvědka Bezpečnostní informační služba (BIS) ve svých výročních zprávách opakovaně upozorňuje, že ruské tajné služby využívají pro přítomnost svých příslušníků v cílových zemích diplomatické krytí.

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