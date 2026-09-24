Čínského prezidenta v USA přivítal Trump za výstřelů děl a přeletu bombardérů


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s manželkou Pcheng Li-jüan. Informovala o tom média. Si ve středu pozdě večer SELČ zahájil třídenní státní návštěvu USA a ve čtvrtek bude s Trumpem v Bílém domě jednat o obchodních otázkách nebo umělé inteligenci (AI).

Před Siho příletem čekaly na letišti nastoupené jednotky. Po dosednutí stroje přelétly nad základnou dva bombardéry B-1, zahrála kapela, zazněly výstřely z děl a byl rozvinut červený koberec, po němž prošli Trumpovi k čínskému manželskému páru, potřásli si s ním rukou a s úsměvem na tváři si vyměnili několik slov. Na druhé straně koberce byly přistaveny černé limuzíny typu Beast s americkými a čínskými vlaječkami.

Trump přivítal Siho osobně už na letištní ploše a ne až v Bílém domě, jak je obvyklé, což někteří kritizovali. Americkému prezidentovi se dostalo velkolepého uvítání v polovině května, kdy navštívil Peking.

Oba prezidenti by měli ve čtvrtek jednat o vzájemných obchodních vztazích, bezpečnosti AI nebo propuštění dvou amerických občanů zadržovaných v Číně. Diskuse by se mohla také stočit k záměru Washingtonu poskytnout zbraně Tchaj-wanu, který si Peking nárokuje.

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Donald Trump a Si Ťin-pching

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