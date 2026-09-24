Ukrajina hlásí po ruských útocích nejméně osm mrtvých

Ruské invazní jednotky podnikly ve čtvrtek ráno sérii útoků na Ukrajinu. Dva mrtvé a tři raněné hlásí po raketovém úderu Kyjev. Údery už odsoudil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle nějž k nim dochází opakovaně kvůli nedostatečnému tlaku na Moskvu. Později udeřilo Rusko na zemědělský podnik v Charkovské oblasti, tamní úřady hlásí šest obětí a dalších dvanáct zraněných.
Svědci pro agenturu Reuters uvedli, že po 1:00 místního času (půlnoc SELČ) zaznělo několik výbuchů. Neoficiální kanály na sociální síti Telegram ukázaly záběry toho, co podle nich zobrazuje „oheň osvětlující obzor“.
„Výbuchy v Kyjevě, hlavní město je pod palbou balistických raket. Zůstaňte v krytech,“ napsal starosta ukrajinské metropole Vitalij Klyčko na telegramu. Do třech městských obvodů, kde na zem padaly trosky budov, byly vyslány záchranné složky, dodal s tím, že byla zničena i část obytného domu.
Všichni tři zranění jsou zdravotníci. Jedna z obětí se nacházela na parkovišti porodnice, jejíž část fasády byla poškozena, stejně jako nedaleká klinika.
„Každý takový útok se odehrává proto, že tlak na agresora není dostatečný a Rusko věří, že se může i nadále spoléhat na balistický teror. Právě teď mají Spojené státy příležitost reagovat rázně. Potřebujeme protiraketové systémy k ochraně životů. Musíme uvalit sankce na Rusko a na ty, kteří mu pomáhají vydělávat peníze,“ napsal na telegramu Zelenskyj, který se účastní zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.
Ve čtvrtek dopoledne Rusko zaútočilo na Kyjev znovu, ohlásily podle ruského servisu BBC úřady. Zcela zničená jsou tři auta, dalších deset je poškozených. Nikomu se nic nestalo.
Ruské síly útočily na ukrajinskou metropoli i po většinu středy, kdy podle Klyčka zemřeli dva lidé a 45 dalších bylo zraněno.
Útok v Charkovské oblasti
Invazní jednotky mířily ve čtvrtek i na Charkovskou oblast. Podle šéfa oblastní vojenské správy Oleha Syněhubova tam ruský úder na zemědělský podnik zabil šest lidí a dalších dvanáct zranil. Původně informoval o osmi zraněných. Oběťmi útoku mají být zaměstnanci firmy, kteří třídili zeleninu.
Zelinářský podnik v obci Stara Hnylycja na jihovýchod od Charkova ráno zasáhly malé ruské střely Banderol, popsal serveru Suspilne šéf místních úřadů Mykola Semerjanov. Střel podle něj přiletělo několik a jedna z nich zasáhla sklad, kde lidé pracovali. Dodal, že co do počtu zabitých šlo o největší útok na obec a její okolí od začátku ruské otevřené invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mezi mrtvými jsou podle úřadů čtyři ženy a dva muži.
Cílem rozsáhlého ruského útoku se v noci na čtvrtek stala Oděská oblast. Rusko zasáhlo nemocnici, školu, obytné domy, nákupní centrum a další civilní objekty, na kterých jsou škody různého rozsahu, vyplývá z hlášení velitele oblastní vojenské správy Oleha Kipera. Podle regionální prokuratury jsou zraněni dva lidé.
Rusko proti Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem pátým rokem vede útočnou válku. Ukrajina se ruské agresi se západní pomocí brání a podniká odvetné útoky na ruském území. Zaměřuje se často na rafinerie a další součásti ruské petrochemické infrastruktury. Zelenskyj ve středu na jednání Valného shromáždění v New Yorku řekl, že cílem těchto úderů není ropa, benzin ani nafta, ale ruská schopnost financovat válku proti Ukrajině a činit ji brutálnější.