Ukrajina zasáhla rafinerii v moskevském regionu, uvedl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X oznámil, že Ukrajina v moskevském regionu zasáhla rafinerii, která patří ke klíčovým zařízením tamního ropného průmyslu. Předtím starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že Ukrajina od soboty vypustila na Rusko více než 1600 dronů, z toho 450 na metropoli. Podle ruskojazyčné verze stanice BBC šlo o největší ohlášený ukrajinský útok na Moskvu. Gubernátor Andrej Vorobjov tvrdí, že v Moskevské oblasti si údery vyžádaly dva mrtvé a šest zraněných. Rusko naopak udeřilo na Ukrajinu, při útocích zemřelo několik lidí.
„Dosud nejrozsáhlejší útok nepřátelských dronů na Moskvu byl odražen,“ napsal Sobjanin na telegramu s tím, že několik dronů zasáhlo moskevskou rafinerii a obytnou budovu. „Tento bezprecedentní útok byl zjevně naplánován s cílem narušit volby. Nepřítel neuspěl,“ dodal s odkazem na poslední den „voleb“ do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu.
„Naše dalekonosné odpovědi měly o uplynulé noci značný dopad v moskevském regionu,“ uvedl Zelenskyj. Jako dalekonosné odpovědi či sankce označuje Kyjev údery svých dronů a střel s dlouhým doletem. Termín moskevský region je pak neoficiální označení pro ruskou metropoli a Moskevskou oblast.
„Zasaženy byly jedno z hlavních zařízení ruského ropného průmyslu a agresorův logistický komplex. To jsou miliardy dolarů, které podporují válečný stroj,“ uvedl ukrajinský prezident.
Zelenskyj rovněž vyzval Moskvu k ukončení války. „Kroky k deeskalaci jsou na stole – v energetické a potravinové bezpečnosti. Co potřebujeme, je politická vůle,“ dodal. Tímto vyjádřením Zelenskyj odkazoval na návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Rusko a Ukrajina ukončily vzájemné údery na energetickou infrastrukturu.
Kyjev uvedl, že pokud by Moskva skutečně s takovými útoky přestala, učinila by Ukrajina to samé. Kreml Trumpův návrh označil za dobrý, ale požaduje i zrušení protiruských sankcí a zajištění bezpečné obchodní plavby.
Vorobjov oznámil, že na Moskevskou oblast v noci na neděli mířilo 249 dronů. Jeden z nich zasáhl třípodlažní obytný dům v obci Sofjino, ve kterém zemřela 44letá žena. Druhou obětí byl starší muž v Orechovo-Zujevském okrese.
Ruské ministerstvo obrany informovalo o sestřelení 1100 ukrajinských bezpilotních strojů mimo jiné nad Moskevskou, Samarskou, Brjanskou, Kurskou, Belgorodskou či Rostovskou oblastí, nad Krasnodarským krajem, Krymem či nad Černým mořem.
Ruské útoky na Ukrajinu
Útokům čelila i Ukrajina, která se ruské agresi brání od roku 2022. Ruské útoky večer a v noci na neděli si vyžádaly několik mrtvých. V Kyjevské oblasti při dronovém útoku zahynula matka s dvěma malými dětmi.
„Ve Fastivském okrese se stala strašlivá tragédie. Při nepřátelském útoku zahynula matka a její dvě malé děti – dívka a chlapec,“ napsal v sobotu pozdě večer na telegramu šéf vojenské správy Tymur Tkačenko. Agentura Reuters s odvoláním na záchranáře v neděli napsala, že dětem byly tři roky.
Ráno pak Tkačenko doplnil, že v jeho regionu ruský dron zabíjel také ve Vyšhorodském okrese severně od centra ukrajinské metropole. Dítě, které zde při útoku utrpělo těžká zranění, jim v nemocnici později podlehlo.
Servery Ukrajinska pravda a Ukrinform informovaly, že v sobotu ruský dron zasáhl klášter v Chersonské oblasti, kde zabil 71letého duchovního a čtyři další zranil. List Ukrajinska pravda napsal, že při jiném útoku na Chersonskou hromadu, což je označení pro správní jednotky zahrnující například město a přilehlé vesnice, byli zraněni tři lidé.
Ukrajinské letectvo v neděli ráno oznámilo, že ruské síly v noci vyslaly na Ukrajinu 138 dronů, z nichž se 101 podařilo protivzdušné obraně sestřelit, případně prostředky radioelektronického boje odklonit. Ruské drony podle tohoto hlášení zasáhly 17 míst, trosky bezpilotních strojů pak dopadly na dalších pěti místech.