Rusové útočili v Chersonské oblasti a v Sumách. Zemřeli čtyři lidé

Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady.
Náčelník správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov na telegramu nejprve v pátek pozdě večer napsal, že záchranáři prohledávají trosky bytového domu v Sumách, pod kterými mohou být uvězněni lidé. Později informoval, že útok si vyžádal dva mrtvé a sedm zraněných včetně třináctileté dívky.
V obci Tekstylne v Chersonské oblasti zabil ruský dron v pátek večer dva lidi, uvedl šéf vojenské správy tohoto regionu Oleksandr Prokudin. V sobotu ráno pak upřesnil, že za posledních 24 hodin zasáhli Rusové v oblasti pět bytových domů, sedm rodinných domů, obchod, plynovod či soukromá vozidla a že vedle dvou výše zmíněných obětí mají ruské údery také pět zraněných.
Ukrajinské letectvo v sobotu ráno oznámilo, že ruské síly v noci vyslaly na Ukrajinu 174 dronů, z nichž se 141 podařilo protivzdušné obraně sestřelit, případně prostředky radioelektronického boje odklonit. Hlavním cílem byly Oděská a Kyjevská oblast.
Bezpilotní stroje zasáhly patnáct míst, na dalších devíti dopadly trosky sestřelených dronů. Rusko na Ukrajinu rovněž vypálilo dvě střely Cirkon, které podle ukrajinského letectva ke stanoveným cílům nedoletěly. Místa dopadu střel nyní vojáci upřesňují.