Rusové útočili v Záporoží. Zasáhli i vysokou školu a obchodní centrum

Rusové v noci na pondělí provedli rozsáhlý útok na Záporoží, informovala Ukrajinská státní služba pro mimořádné události (DSNS). Zranili podle ní pět lidí, požár zachvátil kromě jiného budovu vysoké školy. Agentura Ukrinform informovala také o zásahu obchodního centra a výškové budovy ve městě. Jednoho mrtvého a tři zraněné hlásí Charkovská oblast. O obětech mluví rovněž ruská Brjanská oblast.
„Ruská armáda zaútočila na obchodní centrum a korpus tamní univerzity, který tam stál od roku 1902, tedy historickou budovu,“ poznamenala zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová k incidentu v Záporoží.
Poničené jsou též dva devítipodlažní obytné domy. Na všech zasažených místech hořelo a DSNS uvedla, že hasiči pokračují v likvidaci následků útoku. Záchranáři také uvedli, že ze zasažených budov zachránili pět lidí a čtrnáct evakuovali. Psychologové poskytli podporu šestnácti lidem.
Noční ruské útoky mířily rovněž na obytné domy a železniční infrastrukturu ve městě Lozova na jihu Charkovské oblasti. Na zasažených místech vypukly požáry. Jeden z nich zachvátil dvoupodlažní bytový dům, kde hořela střecha. Zničené jsou byty v horním patře. Během záchranné operace hasiči z trosek domu vyprostili jednu ženu a tělo mrtvého člověka, uvedla DSNS.
Jednoho zraněného, který skončil v nemocnici, hlásí záchranáři z okresu Kropyvnyckyj na střední Ukrajině. Ruská armáda tam zasáhla blíže neurčený objekt infrastruktury.
Kyjev očekává masivní útok
Rusko v noci na pondělí na Ukrajinu zaútočilo 172 drony a malými střelami Banderol, uvedly vzdušné síly napadené země. Protivzdušná obrana měla 147 bezpilotních letounů a jednu střelu Banderol zneškodnit. Zásahy jsou hlášeny na čtrnácti místech, na dalších čtyřech místech se zřítily trosky sestřelených vzdušných cílů.
V Kyjevě byl podle Stomatové v noci na pondělí relativní klid, v neděli večer však monitorovací kanály ohlásily, že do 48 hodin se očekává rozsáhlý útok na hlavní město. Panuje v něm proto napětí, řekla zpravodajka.
Podle úřadujícího gubernátora Brjanské oblasti Jegora Kovalčuka zasáhl ukrajinský dron obytný dům ve vsi Andrejkoviči nedaleko hranic s Ukrajinou a zabil jeho majitele. Jinde v regionu drony zaútočily na auta jedoucí po silnici a zranily tři lidi, tvrdí Kovalčuk podle ruské státní agentury TASS.
Rusko otevřenou válku proti Ukrajině vede od února 2022. Ukrajina se ruské agresi brání se západní pomocí. Trvalou součástí konfliktu jsou téměř každodenní vzdušné útoky, které proti sobě znepřátelené země podnikají. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina zažila ruská metropole o uplynulém víkendu doposud nejrozsáhlejší ukrajinský dronový nálet.