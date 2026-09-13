Kyjev zasáhl ropnou rafinerii v Krasnodarském kraji, uvádí ukrajinská armáda


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, The Kyiv Independent, Ukrajinska pravda

Ukrajinská armáda oznámila, že v noci na neděli zasáhla ropnou rafinerii v Krasnodarském kraji na jihu Ruska, píše Reuters. The Kyiv Independent s odkazem na ruské úřady napsal, že po dronovém útoku na Nižněkamsk v Tatarstánu vypukl požár v průmyslovém areálu a petrochemickém závodu. Podle starosty města Radmira Běljajeva ve městě po náletu zemřeli dva lidé. Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny v Polsku „preventivně“ vzlétly stíhačky.

„Operace zasáhla klíčovou jednotku na zpracování ropy a skladovací areál společnosti, který podporuje ruskou válku proti Ukrajině,“ uvedla ukrajinská armáda na telegramu k útoku v Krasnodarském kraji. Podle serveru Ukrajinska pravda byla zasažena rafinerie Slavjansk ECO ve městě Slavjansk na Kubani.

The Kyiv Independent s odkazem na ruské úřady zároveň píše o dronovém útoku na průmyslové centrum v ruském Nižněkamsku, zasaženy měly být tamní petrochemické závody. Starosta města v Tatarstánu Běljajev tvrdí, že nálet ukrajinských dronů si vyžádal nejméně dva mrtvé a šest zraněných, úřady mluví celkem o dvanácti zraněných.

Ruská protivzdušná obrana údajně během noci zničila 389 ukrajinských bezpilotních letounů nad čtrnácti ruskými regiony, Moskvou anektovaným Krymem a Azovským, Černým a Kaspickým mořem. O celkovém počtu útočících dronů ani o případných škodách se nezmínilo. Informace ruské strany nelze nezávisle ověřit.

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Oběti po ruských sobotních útocích

Ukrajina současně upřesňuje následky ruských sobotních útoků. V Kramatorsku agresor zabil tři lidi a další tři zranil, ve městě poblíž fronty měly ruské drony úmyslně útočit na civilní auta, uvádí tamní úřady. „Nešlo o vojenské cíle, ale o běžná civilní vozidla. Lidé se věnovali svým každodenním záležitostem, někteří si ve svém volnu prostě vyrazili nakoupit potraviny pro své rodiny,“ sdělila radnice.

Celkem dva mrtvé a 25 raněných si vyžádal ruský útok na Oděsu, kde v sobotu ruská střela zasáhla výškovou obytnou budovu, oznámili v neděli ukrajinští záchranáři po ukončení pátrání po přeživších a obětech. Sedm lidí, včetně dvou dětí, se z trosek podařilo zachránit.

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Ruský dron zranil patnáctiletou dívku a osmnáctiletého chlapce v autě ve vsi Liskonohy v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, informovaly tamní úřady. Vesnice leží poblíž hranice s Ruskem.

Rusko proti Ukrajině během noci vyslalo 453 dronů a také malé střely s plochou dráhou letu Banderol, z nichž se podařilo zneškodnit 405 dronů a čtyři banderoly, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy na třinácti místech. Varovalo, že ruské útoky pokračují.

Úder na ukrajinsko-polský hraniční přechod

Ukrajinská média informují, že na hraničním přechodu s Polskem Jahodyn hoří kamiony zapálené po zásahu čerpací stanice, která se nachází na ukrajinské straně.

„Putinův teror ‚klepe‘ přímo na dveře Evropské unie a NATO. Ruští barbaři stojí u vašich bran,“ okomentoval útok na ukrajinsko-polský hraniční přechod Jahodyn-Dorohusk šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Vyzval západní partnery, aby uvalili na režim ruského vládce Vladimira Putina „razantní sankce: žádná polovičatá řešení“, ale úplné ukončení obchodu s Ruskem, naprostý zákaz vstupu Rusů do západních zemí. „Putin musí pochopit, že jeho barbarství narazí na rozhodnou reakci, která mu prodraží válku na neúnosnou míru. Jedině tak ho lze zastavit,“ zdůraznil.

Přechody na polsko-ukrajinské hranici během noci přerušily provoz, který mezitím obnovily, oznámila polská televize TVN 24. Tamní úřady podle ní nemají informace o tom, že by ruské drony narušily polský vzdušný prostor. Polské pohraničníky ukrajinská strana vyrozuměla, že ruský dron zasáhl kamion vzdálený asi osm set metrů od hranic, dodala stanice.

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