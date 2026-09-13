Rzeczpospolita: Polsko ruskou válkou na Ukrajině přišlo o téměř půl bilionu zlotých


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

Polsko přišlo kvůli ruské invazi na Ukrajinu o více než 490 miliard zlotých (2,7 bilionu korun), což odpovídá přibližně 3,5 procentům kumulovaného hrubého domácího produktu (HDP) za roky 2022 až 2025. Odlivem pracovníků výrazně utrpělo tamní stavebnictví, píše s odkazem na data polského statistického úřadu web deníku Rzeczpospolita.

Analytici statistického úřadu podle deníku odhadli, že největší ztráty v důsledku ruské invaze utrpěly polské domácnosti, které kvůli bojům na východě přišly o 292,1 miliardy zlotých. Podnikatelský sektor tratil 126 miliard zlotých a sektor veřejné správy (včetně samospráv) válka připravila o 72 miliard.

Statistici zohlednili mimo jiné otázky týkající se rozsahu pomoci poskytované Ukrajině a Ukrajincům, situaci na trhu práce či změny v ekonomice a demografii. Analýza se také zabývala náladou polské veřejnosti a tím, jak dopady války a příliv uprchlíků ovlivnily finanční situaci domácností a podnikání.

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Jak sdělil šéf statistického úřadu Marek Cierpial-Wolan, jeho úřad se zaměřil mimo jiné na pokles kupní síly domácností v důsledku zpomalení růstu mezd po invazi z února 2022, alternativní výdaje spojené s rozpočtem na obranu a pokles hrubé přidané hodnoty polského průmyslu.

Při hodnocení poklesu hrubé přidané hodnoty v této části hospodářství upozornili statistici na dopady, jaké měla plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu na polský stavební sektor. Pokles hrubé přidané hodnoty v tomto odvětví byl vyčíslen na 120,9 miliardy zlotých. Statistický úřad doplnil, že v roce 2023 klesl počet ukrajinských mužů registrovaných k přechodnému pobytu v Polsku o 12,7 procenta. Válka rovněž vedla k růstu cen materiálů, zvýšily se náklady na neželezné kovy, kamenivo, sklo, cement, asfalt, ocel i plasty.

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Varšava, ilustrační foto

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