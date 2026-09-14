Reportéři+ popsali, jak firmy využívají náhradního plnění

Stát usiluje o podporu osob se zdravotním postižením dlouhodobě – větší firmy musejí takové lidi přímo zaměstnat, nebo je podpořit přes takzvané náhradní plnění, například odběrem zboží, které vyrobili. Některé společnosti to ale zneužívají.
Společnost Aktiva ve velkém prodává především kancelářské zboží, možnost takzvaného náhradního plnění nabízí firma přímo na webu. Ve veřejném registru poskytovatelů ale jméno firmy chybí.
Zboží konečnému zákazníkovi fakturuje firma Bartoň a partner. Jde o jednoho z největších zaměstnavatelů zdravotně postižených lidí a také největšího poskytovatele náhradního plnění. Tato firma ale se zásilkou od Aktivy vůbec nepřijde do kontaktu.
„Někdy se setkáváme s tím, že u jedné společnosti dojde k objednání a ten zaměstnavatel zdravotně postižených ty výrobky dodá. Anebo se setkáváme s tím hulvátským způsobem, to znamená, že u nějaké společnosti dojde k objednání a ta společnost zaměstnávající zdravotně postižené pouze fakturuje, nebalí a nedělá nic,“ popsal bývalý vedoucí oddělení na ministerstvu práce a sociálních věcí Ondřej Závodský.
Mluvčí MPSV Jakub Slavík uvedl, že popisovaná praxe je legální a nejde ani o praktiku v rozporu s běžnými standardy – využívá ji řada firem a institucí. Ministerstvo je dle něj připraveno na základě podnětů otevřít debatu o případných změnách.
Bývalí pracovníci na MPSV
Na ministerstvo práce letos nastoupili dva úředníci, kteří dříve pracovali u firmy Bartoň a partner. Současný generální ředitel Úřadu práce Roman Chlopčík ve firmě působil od roku 2014 až do letoška jako jednatel a prokurista. Vrchním ředitelem sekce zaměstnanosti se zase stal Jiří Vaňásek, který byl ve společnosti prokuristou tři roky.
„Generální ředitel Úřadu práce Roman Chlopčík nevykonává žádnou profesní ani obchodní činnost mimo Úřad práce ČR ani neposkytuje soukromým subjektům poradenské či jiné služby. Veškerý svůj pracovní čas a kapacitu věnuje výkonu funkce generálního ředitele,“ uvedl mluvčí Generálního ředitelství Úřadu práce František Bikár.
Mluvčí Slavík dodal, že Vaňásek se společností Bartoň a partner není v žádném pracovním vztahu. Firma Activa žádost o rozhovor odmítla.