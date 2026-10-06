Změna plánu. Vláda resorty průmyslu a pro místní rozvoj nakonec nesloučí

Vláda podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) nebude slučovat ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) s resortem průmyslu a obchodu (MPO). Druhý zmíněný úřad se ale přejmenuje na ministerstvo hospodářství. To kritizuje opozice, podle níž kabinet upouští od slibu, který měl přinést úspory.
Nejviditelnější změnou projde nakonec pravděpodobně cedule označující resort průmyslu – tedy po novém roce hospodářství. Podle Havlíčka vláda některé pravomoci místo slučování přesouvá. „V tuto chvíli to není na stole, protože jsme například z ministerstva dopravy přebrali kosmický průmysl a z ministerstva pro místní rozvoj turistický průmysl nebo cestovní ruch,“ popsal.
Podle vicepremiéra se aktivity na resort „postupně montují“, mimo jiné teď ministerstvo určuje třeba průmyslovou a energetickou politiku. Resort pro místní rozvoj se pak věnuje například územnímu plánování nebo bytové politice. Ještě po volbách současný ministr průmyslu zmiňoval minimálně přípravy na sloučení institucí, které by měly být hotové do konce volebního období.
„To je stihnutelné, je to ambiciózní plán, musíme se shodnout i s koaličními partnery. Ale z mého pohledu by to tedy logiku mělo,“ prohlásil Havlíček už loni v říjnu v pořadu Týden v politice. Tehdy také avizoval, že nepočítá se sloučením ministerstev s resortem dopravy.
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Opoziční kritika
„Nenaplněný předvolební slib, jak se ušetří velké peníze tím, že se sloučí ministerstvo průmyslu s ministerstvem pro místní rozvoj – to se neděje,“ reagoval exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). „Je to prosté přejmenování a v mnohém za peníze daňových poplatníků,“ dodal.
Případné sloučení některých ministerstev by znamenalo také změnu v rozložení vlády. Ta má teď šestnáct členů – jak ministerstvo průmyslu, tak i to pro místní rozvoj nyní vedou zástupci hnutí ANO.
Přejmenování resortu průmyslu koalice prosadila jako pozměňovací návrh ke stavebnímu zákonu. Právě pro ten zůstává ministerstvo pro místní rozvoj ústředním úřadem.
„Bylo by logisticky dost komplikované, abychom současně zaváděli stavební zákon, (…) kdy zrušíme celou řadu stavebních úřadů – a pak kdybychom ještě přetahávali agendu na MPO,“ tvrdí Havlíček.
STAN podle Vlčka navrhuje, aby se každá vláda, která přichází, podívala na kompetenční zákon. „Protože doba se mění,“ zdůraznil.
Koaliční strany už přehodnotily i některé další plány. Motoristé například před volbami slibovali snižovat schodky, SPD pak nechtěla posílat peníze na podporu Ukrajiny. Koalice přitom prosadila rozvolnění některých rozpočtových pravidel a vláda rovněž poslala příspěvek do fondu na nákup zbraní pro Ukrajinu.
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