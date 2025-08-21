Vládu čeká od září jednání o státním rozpočtu na příští rok. V původním návrhu nejsou vyčleněny žádné prostředky na národní dotace. Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (STAN) doufá, že peníze „rozhodně nulové nebudou“. V posledních měsících čelí jeho resort kritice, ANO zmiňuje, že by mohl po volbách zaniknout, a v programu to slíbila i koalice SPOLU. „Mám čisté svědomí toho, co jsem odvedl,“ zhodnotil své působení Kulhánek v Událostech komentářích, které moderovala Jana Peroutková.
Nejsem posledním ministrem pro místní rozvoj, věří Kulhánek
Kulhánek si nemyslí, že by byl „posledním ministrem pro místní rozvoj“ v české historii. Poslanec Karel Havlíček (ANO) o zrušení resortu mluví řadu měsíců. „Ten, kdo pracoval s tímhle návrhem, nejsem si jist, jestli zná agendy ministerstva pro místní rozvoj,“ hájil existenci úřadu stávající ministr. Zrušení ministerstva přitom ve středu ve volebním programu slíbila i vládnoucí koalice SPOLU.
Kulhánek připomněl, že se resort stará o vyvážený regionální rozvoj, bytovou politiku, evropské fondy, územní plánování, stavební řád či cestovní ruch. Má za to, že tyto agendy musí existovat dál. Na otázku moderátorky Peroutkové, zda se nerozptýlily do jiných ministerstev, odpověděl záporně.
„Můžete buď nechat agendy na tom samém místě a jen to přejmenovat, nebo spojit s nějakým jiným ministerstvem, ale pak žádné úspory nejsou a agendy fungují dál,“ zdůraznil. Možností je dle něj také agendy „rozsekat“ a dát je jiným resortům. Tím se však dle ministra zruší všechny vazby mezi agendami. Možné úspory sice připustil, ovšem negativní důsledky budou prý „nedozírné“.
Dostupnost bydlení
Kulhánek prohlásil, že naprostou prioritou je otázka bydlení. Na dotaz moderátorky, zda právě dostupnost bydlení, která se zhoršuje, by měla mít své ministerstvo, když „nevidíme výsledky“, odpověděl, že se výsledky prý „už rok dostavují“. Argumentoval například projekty na bydlení za dvacet miliard korun či reformou územního plánování.
„Rozumím tomu, že ministerstvo pro místní rozvoj v uplynulých třech letech mělo nějaké šrámy a ne úplně dobrou reputaci,“ přiznal. Tvrdí však, že za poslední rok registruje velký vzestup – i u odborné veřejnosti – toho, jak resort funguje, včetně jeho agend.
Moderátorka Peroutková dále odkázala na článek novináře Radka Bartoníčka ze serveru Aktuálně.cz, kde označil Kulhánka za „neviditelného ministra“. Kulhánek míní, že výsledky jeho práce vidět jsou. „To, že nejsou spojovány přímo s mým jménem, je možná moje chyba, ale to mě zase až tak netrápí,“ reagoval.
Zmínil například realizaci průchozího stavebního řízení či program na podporu dostupného nájemního bydlení. „Mám čisté svědomí toho, co jsem odvedl,“ zhodnotil.
Reakce na rozpočet
Kabinet Petra Fialy (ODS) začne projednávat podobu státního rozpočtu na příští rok až v září. Nejdříve chce mít od ministerstva financí technický návrh. Kulhánek pro ČT24 potvrdil, že podrobné vyjednávání o rozpočtu začne příští týden hned po schůzi vlády a velmi pravděpodobně bude trvat do pozdního večera.
V prvním návrhu rozpočtu, který předložil šéf resortu financí Zbyněk Stanjura (ODS), nejsou vyčleněny žádné prostředky na národní dotace. Kulhánka prý částka „nedráždí“, soudí však, že „rozhodně nulové nebudou“. Na sociální síti X ovšem podotkl, že se snaží přesvědčit Stanjuru o tom, že tyto výdaje mají smysl.
„Národní zdroje jsou i na kofinancování evropských fondů. To znamená – tam, kde vynaložíte jednu korunu českou, dostanete tři koruny z evropských dotací, to nemůžeme zrušit,“ zmínil s odkazem na dotační programy na sportovní kluby či hasiče.
Vláda se nyní také zabývá okolnostmi takzvané bitcoinové kauzy. Policie přednedávnem zadržela jejího hlavního aktéra Tomáše Jiřikovského. Hnutí STAN kritizuje koaliční ODS za její postup v kauze.
Kulhánek zdůraznil, že postoj hnutí STAN není „volební hysterií“, jak tvrdí ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). „Jednoznačně jsme řekli, že chceme znát odpovědi na otázky – k čemu došlo, jaká byla pochybení, jaká jsou systémová selhání,“ reagoval. Do doby, než by měl být na konci srpna zveřejněn audit, prý nemá potřebu věc komentovat.