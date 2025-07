Česko v prvním pololetí získalo z EU o 24 miliard víc, než odvedlo

Česko získalo letos za první pololetí ze zdrojů Evropské unie o 24 miliard korun víc, než odvedlo do unijního rozpočtu, informovalo ministerstvo financí. Kladnému saldu přispěly zejména příjmy ze strukturálních fondů a prostředky ze společné zemědělské politiky. Příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU) byly nižší než v minulosti. Loni za první pololetí byla takzvaná čistá pozice Česka vůči EU 33,7 miliardy korun.

Česko v prvním pololetí odvedlo do rozpočtu EU 32,9 miliardy korun. Z unijních rozpočtových programů získalo 55,5 miliardy korun, z toho 32 miliard korun byly příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a 23,5 miliardy korun prostředky ze společné zemědělské politiky. Z NGEU, tedy mimo standardní unijní rozpočet, získalo Česko v prvním pololetí 1,4 miliardy korun. Loni v pololetí přitom příjmy z NGEU dosáhly 34,9 miliardy korun a jen díky nim skončila pololetní čistá pozice v kladných hodnotách.

„Česká republika dál úspěšně čerpá peníze z evropských strukturálních fondů, které se již naplno rozběhly v rámci aktuálního rozpočtového období. Díky tomu jsme se letos i v pololetí vrátili do kladné čisté pozice vůči rozpočtu EU,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Česko podle něj do konce roku očekává další významné prostředky z NGEU, které by měly sloužit na modernizaci a digitalizaci Česka.