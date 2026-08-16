Ministerstvo průmyslu a obchodu má změnit název. Současný je dle Havlíčka „za zenitem“

Na středeční schůzi má Senát jednat o změně názvu resortu průmyslu a obchodu. Nově to má být ministerstvo hospodářství. Přejmenování je součástí novely stavebních pravidel, u níž zákonodárci očekávají nejobsáhlejší debatu. Kromě změny názvu ministerstva bude tématem i centralizace úřadů.
V dnešní budově ministerstva pro místní rozvoj sídlilo ještě na začátku devadesátých let ministerstvo hospodářství. Po zrušení část kompetencí úřadu na Staroměstském náměstí zůstala, další se přesunula třeba pod průmysl a obchod. Teď tam má zamířit i někdejší název. Ten současný totiž už podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) neodpovídá šíři agendy, kterou úřad řeší, a úzce ji vymezuje třeba i při jednání se zahraničními partnery.
„Najednou oni vidí, že máme pod sebou komplet energetiku, telekomunikace, komplet podnikatelské prostředí, komplet aktivity spojené s umělou inteligencí, tak řeknou – to asi není jen průmysl a obchod,“ říká Havlíček. Nynější název je podle něj „za zenitem“.
„Nejdou za tím konkrétní kompetence. Aby ta věc dávala smysl, jako to vidíme někde v zahraničí, tak ta revize musí být opravdu hlubší a zasáhnout do více resortů,“ míní Havlíčkův předchůdce a místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček.
Současný ministr argumentuje tím, že se přesunula třeba agenda vědy a výzkumu nebo obranného průmyslu a že koordinaci mezi resorty zajišťuje jako vicepremiér. Podle Vlčka má být ale změna doprovázená i výraznou úpravou kompetenčního zákona. Připomíná také dřívější záměr hnutí ANO zrušit ministerstvo pro místní rozvoj.
Úspory to nepřinese, míní Vlček
„To je pouze marketingovým tahem. Ministerstvo pro místní rozvoj sloučeno s ministerstvem průmyslu a obchodu nebude, dojde právě k pouhému přejmenování, žádné úspory to nepřinese, jenom spíše náklady,“ míní Vlček. Ty se podle Havlíčka pohybují v letošním i příštím roce v řádech statisíců korun. „Nechtěli jsme resort nijak narušovat, musí se soustředit na dotažení stavebního zákona, na podporu bydlení,“ říká Havlíček.
Nejen o změně názvu ministerstva průmyslu, ale o celém stavebním zákonu bude Senát jednat příští týden. Normu ale zřejmě neschválí – tři výbory doporučily zamítnutí. To by znamenalo další jednání poslanců. Koalice, která má v dolní komoře parlamentu většinu, avizuje, že je připravená případný nesouhlas té horní přehlasovat.