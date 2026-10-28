Autoškolu na tři pokusy nezvládla dvě procenta lidí u testů, pět procent u jízd


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24

Žadatelé o řidičský průkaz skupiny B nesplní testy z teorie v limitu tří pokusů téměř ve dvou procentech případů. Ani třetí pokus jízd není úspěšný ve více než pěti procentech případů. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy za posledních pět let, kdy platí omezení počtu možností u každé části autoškoly na tři. Pokračovat a zaplatit si část autoškoly znovu se v obou případech od července 2021 rozhodlo zhruba šedesát procent neúspěšných žadatelů. Podle Asociace autoškol přicházejí žadatelé v novém systému na testy i jízdy lépe připraveni.

Ministerstvo dopravy za pět let eviduje přes 625 400 žadatelů o řidičské oprávnění skupiny B, kteří přišli k první zkoušce z teorie. Neúspěšných třetích pokusů zaznamenal resort 11 800. Pro možnost opakovat teorii a zkusit testy počtvrté se nerozhodli všichni neúspěšní. Ministerstvo eviduje čtvrtých pokusů zhruba sedm tisíc.

K prvnímu pokusu zkoušky z praktických jízd přišlo od července 2021 přes 590 300 žadatelů. Nezvládnutých třetích pokusů jízd spočítal resort 30 500. Opakování praxe a následný čtvrtý pokus jízd eviduje ministerstvo v téměř 19 tisících případech.

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„Tento systém snížil počet pokusů, protože žáci nechodí zkoušky zkoušet, ale jsou na ně více připraveni,“ popisuje změnu v posledních pěti letech předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.

Počty pokusů se nerovnají počtu lidí, jde o dílčí část zkoušek. „Z dat není možné identifikovat konkrétní osobu. Je třeba si uvědomit, že některá osoba mohla za dané období dělat více zkoušek z dané dílčí části, či mohla opakovat obě dílčí části a tudíž je ve statistikách uvedena dvakrát,“ upozorňuje Jaroslav Folvarský z Odboru řidičů a evidence vozidel Ministerstva dopravy ČR.

Za opakování části žadatelé zaplatí

Doplňující výuku a výcvik zavedla novela zákona ve druhé polovině roku 2021. Následuje po třech neúspěšných pokusech. Neúspěšní žadatelé v takovém případě opakují jen odpovídající dílčí část autoškoly. A musí ji také zaplatit.

Nová výuka k teoretické části vyjde zhruba na tři až pět tisíc korun. Za nový výcvik praktických jízd si žadatelé připlatí zhruba od 14 tisíc do 24 tisíc korun.

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Připravenost žadatelů

Cílem novely bylo zvýšit motivaci žadatelů ke zvládnutí teorie i praxe. „Pro eliminaci případného absolvování nové výuky nebo nového výcviku,“ doplňuje mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.

„Žadatelé, kteří vyčerpali běžný počet pokusů, se plynule přihlašují k opakovaným výukám či výcvikům. Po absolvování opakování té části autoškoly, ve které třikrát neuspěli, jsou následně již úspěšní,“ dodává Horčička s tím, že věří, že jsou tito posléze i bezpečnějšími řidiči.

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