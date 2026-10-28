Autoškolu na tři pokusy nezvládla dvě procenta lidí u testů, pět procent u jízd

Žadatelé o řidičský průkaz skupiny B nesplní testy z teorie v limitu tří pokusů téměř ve dvou procentech případů. Ani třetí pokus jízd není úspěšný ve více než pěti procentech případů. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy za posledních pět let, kdy platí omezení počtu možností u každé části autoškoly na tři. Pokračovat a zaplatit si část autoškoly znovu se v obou případech od července 2021 rozhodlo zhruba šedesát procent neúspěšných žadatelů. Podle Asociace autoškol přicházejí žadatelé v novém systému na testy i jízdy lépe připraveni.
Ministerstvo dopravy za pět let eviduje přes 625 400 žadatelů o řidičské oprávnění skupiny B, kteří přišli k první zkoušce z teorie. Neúspěšných třetích pokusů zaznamenal resort 11 800. Pro možnost opakovat teorii a zkusit testy počtvrté se nerozhodli všichni neúspěšní. Ministerstvo eviduje čtvrtých pokusů zhruba sedm tisíc.
K prvnímu pokusu zkoušky z praktických jízd přišlo od července 2021 přes 590 300 žadatelů. Nezvládnutých třetích pokusů jízd spočítal resort 30 500. Opakování praxe a následný čtvrtý pokus jízd eviduje ministerstvo v téměř 19 tisících případech.
„Tento systém snížil počet pokusů, protože žáci nechodí zkoušky zkoušet, ale jsou na ně více připraveni,“ popisuje změnu v posledních pěti letech předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.
Počty pokusů se nerovnají počtu lidí, jde o dílčí část zkoušek. „Z dat není možné identifikovat konkrétní osobu. Je třeba si uvědomit, že některá osoba mohla za dané období dělat více zkoušek z dané dílčí části, či mohla opakovat obě dílčí části a tudíž je ve statistikách uvedena dvakrát,“ upozorňuje Jaroslav Folvarský z Odboru řidičů a evidence vozidel Ministerstva dopravy ČR.
Za opakování části žadatelé zaplatí
Doplňující výuku a výcvik zavedla novela zákona ve druhé polovině roku 2021. Následuje po třech neúspěšných pokusech. Neúspěšní žadatelé v takovém případě opakují jen odpovídající dílčí část autoškoly. A musí ji také zaplatit.
Nová výuka k teoretické části vyjde zhruba na tři až pět tisíc korun. Za nový výcvik praktických jízd si žadatelé připlatí zhruba od 14 tisíc do 24 tisíc korun.
Připravenost žadatelů
Cílem novely bylo zvýšit motivaci žadatelů ke zvládnutí teorie i praxe. „Pro eliminaci případného absolvování nové výuky nebo nového výcviku,“ doplňuje mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
„Žadatelé, kteří vyčerpali běžný počet pokusů, se plynule přihlašují k opakovaným výukám či výcvikům. Po absolvování opakování té části autoškoly, ve které třikrát neuspěli, jsou následně již úspěšní,“ dodává Horčička s tím, že věří, že jsou tito posléze i bezpečnějšími řidiči.