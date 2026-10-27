Sněmovní výbory začaly projednávat návrh rozpočtu, přidáno může dostat sport

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh státního rozpočtu na rok 2027. Ve druhém čtení chystají vládní strany přesuny v řádech maximálně několika miliard. Víc peněz by mohla na úkor jiné kapitoly dostat třeba Národní sportovní agentura, které v září kabinet schválil oproti letošku 200 milionů navíc. Schodek už poslanci měnit nemohou. O rozpočtu na obranu jednal i sněmovní výbor pro obranu. „Já bych ho hodnotil jako maximum možného. Je to rozpočet, který je nejvyšší v historii České republiky – 191 miliard. Z toho 145 miliard přímo pro Armádu České republiky,“ komentoval ho ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
VideoSněmovní výbory začaly projednávat návrh rozpočtu, přidáno může dostat sport
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