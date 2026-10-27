Čína zpřísní ochranu obchodního tajemství před zahraničními firmami a jednotlivci. Opatření, která navrhlo ministerstvo obchodu, se mají vztahovat na případy ohrožující bezpečnost, suverenitu a hospodářské zájmy země. Posilování kontroly je i jedním z témat pátého pléna ústředního výboru vládnoucí komunistické strany, která bude v dalších dnech v Pekingu jednat o stranické disciplíně a možných změnách ve vedení. Jde navíc o poslední velké zasedání před obměnou vedení v příštím roce. Ekonomické problémy nutí Peking hledat nové příjmy, úřady proto zpřísňují zdanění výnosů ze zahraničního majetku.
VideoČína kvůli ekonomickým problémům zpřísní ochranu obchodního tajemství
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