Odbory činohry Národního divadla vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory činohry Národního divadla (ND) vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s kroky vlády a ministerstva kultury, které podle nich ohrožují svobodu slova a tisku i kulturu. Požadují mimo jiné odstoupení ministra kultury ČR Oty Klempíře (za Motoristy) a stažení projednávaného převodu financování veřejnoprávních médií pod stát. Vyplývá to z textu prohlášení. Stávkovou pohotovost oznámila činohra po večerním představení Hamleta na jevišti v historické budově Národního divadla, sdělil mluvčí Tomáš Staněk.
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