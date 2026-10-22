Klempíř poslal mimořádnou kontrolu na některá nezávislá divadla, uvádí Radiožurnál


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, iRozhlas

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) před dvěma týdny rozhodl podle Radiožurnálu o mimořádných kontrolách u čtyř členů Asociace nezávislých divadel. Člen rady asociace Jakub Vedral to považuje za odvetu za to, že asociace kritizovala kroky ministerstva. Klempíř potvrdil, že kontroly nařídil, zdůvodnil je ale pochybnostmi ohledně oprávněnosti vykázaných nákladů. Se zmíněnou kritikou podle něj nesouvisí. Napsal to server iRozhlas.

Český rozhlas Radiožurnál získal aktualizovaný plán veřejnosprávních kontrol ministerstva pro letošní rok, z kterého informace vyplývají. Mimořádná kontrola se týká festivalu pouličního divadla Za dveřmi, za kterým stojí Vedral. Dalšími kontrolovanými jsou Divadlo X10, plzeňské centrum Johan a organizace Panamo, přičemž u některých kontrola zaměřená na čerpání dotací za rok 2025 už začala.

Zástupci těchto organizací nechtěli ale situaci komentovat. Předsedkyně asociace a ředitelka Divadla X10 Lenka Havlíková se proti krokům resortu vymezila už v srpnu v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Asociace nezávislých divadel již dřív kritizovala kroky ministerstva kultury, například novou státní kulturní politiku nebo nové dotační podmínky, které omezují politická vystoupení na podpořených kulturních akcích.

Klempíř odmítl kritiku změn u dotací ze strany profesních asociací
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

„Myslím si, že jedna z variant je, že se vedení ministerstva kultury nelíbí mé veřejné vystupování a to, že upozorňuju zcela jednoznačně na nesystémové kroky, které toto vedení dělá, a upozorňuju na to, že občas podle mého názoru jedná nekompetentně,“ řekl Vedral Radiožurnálu. Doplnil, že se kontrolám nebrání, úředníkům poskytl veškerou dokumentaci. Současná situace je ale podle Vedrala jiná. Letos jde totiž už o druhou kontrolou. První úřad zahájil v létě a druhou poslal před dvěma týdny. Vedral trvá na tom, že má vše v pořádku.

Výběr vycházel z konkrétních rizik a zjištění z kontrol, říká Klempíř

Klempíř odmítá, že by mimořádné kontroly souvisely s kritikou kroků jeho resortu. „Výběr těchto projektů vycházel z konkrétních rizik a možných souvislostí zjištěných při probíhající kontrole, nikoliv z členství příjemců v Asociaci nezávislých divadel či jiné profesní organizaci,“ sdělil Radiožurnálu.

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Ministr kultury Oto Klempíř

Při první kontrole u Vedrala, která se týkala dotace na komunitní festival Inspiral Garden, se podle Klempíře objevily pochybnosti ohledně oprávněnosti vykázaných nákladů, které vyžadují prověření. „Cílem těchto kontrol je ověřit, zda se obdobné ekonomické, personální či právní vztahy nepromítly také do čerpání dalších dotací a zda byly veřejné prostředky využity v souladu s pravidly,“ uvedl Klempíř. Podle resortu prověřování rizik neznamená, že se porušení dotačních pravidel potvrdí.

Podle bývalého náměstka ministra kultury Martina Baxy (ODS) Davida Kašpara (STAN) není běžné, že by se ke konci roku nařídilo tolik mimořádných kontrol. Bývalý ministr kultury Lubomír Zaorálek (SOCDEM) redakci popsal, že k mimořádným kontrolám ve své době přistupoval po dohodě s příslušným odborem jen při vážných podezřeních.

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