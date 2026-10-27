Okamura by souhlasil, pokud někdo navrhne zrušení ČT a ČRo

Předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura by souhlasil, pokud by někdo navrhl zrušení České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), řekl serveru Aktuálně.cz. Podle šéfa ODS Martina Kupky tak Okamura dává najevo, že chce víc prostoru pro manipulace a kremelskou propagandu. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v noci na sobotu ve sněmovně poslala do druhého čtení převedení financování ČT a ČRo pod státní rozpočet. Opozice záměr označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií.
Podle Okamury nemůže být řeč o tom, že by vládní koalice chtěla ovlivňovat ČT a ČRo, jak tvrdí kritici změny financování veřejnoprávních médií, píše server Aktuálně.cz. „Jestli někdo navrhne zrušení České televize a Českého rozhlasu, já budu pro. Já nic ovlivňovat nechci. Vůbec nelpím na tom, že by měla existovat z veřejných prostředků placená Česká televize a Český rozhlas,“ řekl předseda SPD.
Okamurovo vyjádření není žádné překvapení, napsal Kupka na facebooku. Okamurovi by se podle šéfa ODS hodilo méně kritiky a méně otravných ověřených informací. „Svobody a demokracie je podle něj zkrátka zbytečně moc. Bez veřejnoprávních médií by konečně bylo víc místa pro jedinou pravdu od jeho šéfa z Průhonic, pro oblíbené manipulace, demagogii a kremelskou propagandu,“ podotkl Kupka v narážce na průhonické bydliště premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.
Podle Kupky je z Okamurova vyjádření jasně vidět, co stojí za snahou vládní většiny veřejnoprávní média přiškrtit a pošlapat.
Plán změny financování ČT a ČRo
Vládní plán změnit financování ČT a ČRo, který veřejnoprávním médiím zároveň ubere peníze, čelí kritice od rektorů i studentů vysokých škol, církví, divadel i dalších kulturních institucí. Na nedělní demonstraci proti zrušení poplatků lidé zaplnili Staroměstské náměstí v Praze.
Babiš tvrdí, že ČT a ČRo získají novým financováním větší jistotu, stabilitu a nezávislost, protože zákon jim peníze od státu zaručí jako mandatorní, tedy povinný výdaj rozpočtu. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu označil za běžné evropské řešení, které neznamená útok na demokracii nebo konec jejich nezávislosti.