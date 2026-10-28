Lidé v Česku si ve středu připomínají 108. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V Praze i v jiných městech se uskuteční tradiční pietní akce i veřejná shromáždění. Dopoledne se představitelé státu včetně prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO) zúčastnili tradičního pietního aktu na čestném dvoře Národního památníku na pražském Vítkově. Prezident ve středu také jmenuje nové generály, večer pak bude na Pražském hradě předávat státní vyznamenání.
Ceremoniál na Vítkově zahájila státní hymna, vojáci následně na čestný dvůr památníku za zvuků husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci přinesli historické armádní prapory. Po položení věnců drželi přítomní na památku padlých vojáků minutu ticha, zazněla Večerka a čestná salva. Na závěr piety vojáci odkráčeli slavnostním pochodem a nad památníkem prolétly armádní letadla a vrtulníky.
U hrobu Neznámého vojína položili věnce Pavel, Babiš, předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nebo ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Pietního aktu se zúčastnili také předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) či končící pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).
Památník na Vítkově vznikl v letech 1929 až 1938 k poctě československých legionářů. Po roce 1948 sloužil k propagaci komunistického režimu, byli v něm pohřbíváni významní představitelé Komunistické strany Československa. Po pádu komunismu v roce 1989 byly ostatky představitelů bývalého režimu z památníku odvezeny. Od roku 2000 byl Památník spravován Národním muzeem, od června 2024 je v majetku ministerstva obrany a spravován Vojenským historickým ústavem Praha.
Jmenování generálů a další pietní akce
Po pietním aktu na pražském Vítkově položí někteří představitelé státu věnce také k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí.
Následně Pavel na Hradě jmenuje nové generály. Vláda mu navrhuje povýšit například náčelníka generálního štábu české armády Miroslava Hlaváče na armádního generála nebo generálního ředitele Vězeňské služby Tomáše Hůlku na generálporučíka.
Státní vyznamenání se budou předávat tradičně večer ve Vladislavském sále, jména oceněných ale Hrad předem nezveřejňuje.
Vzpomínkové a pietní akty vedle hlavního města probíhají po celé zemi, například v Lánech, Plzni, Ostravě, Hradci Králové či ve Znojmě. U příležitosti státního svátku se pro veřejnost otevřely některé úřady a ministerstva, stejně jako budovy Poslanecké sněmovny, Senátu a Strakovy akademie.