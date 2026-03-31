Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sejdou ke společnému jednání


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Vlády Česka a Slovenska se v úterý po třech letech sejdou ke společnému jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se v úterý sejdou v 11:30 na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po pracovním obědě je krátce před 14:00 v plánu tisková konference.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho slovenský protějšek Robert Fico na setkání podepíšou memorandum o prohloubené spolupráci mezi oběma vládami. Dokument má podle Strakovy akademie otevřít cestu k užší spolupráci v zahraniční politice, ekonomice, obraně, digitalizaci, cestovním ruchu i sportu. Vlády v úterý mají jednat například také o podpoře konkurenceschopnosti, dopravní infrastruktuře a energetické bezpečnosti.

První společné jednání vlád ČR a SR se konalo v roce 2012 v Uherském Hradišti jako vyjádření nadstandardních vztahů mezi oběma zeměmi. Oba kabinety se zatím sešly osmkrát, naposledy v dubnu 2023 v Trenčíně, kde Fialova vláda jednala s tehdejším slovenským kabinetem pod vedením premiéra Eduarda Hegera. V září stejného roku se na Slovensku konaly volby, po kterých se předsedou vlády stal Fico.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) a slovenský premiér Robert Fico (Smer)

Na začátku března 2024 Fiala oznámil přerušení mezivládních konzultací. Uvedl tehdy, že existují výrazné rozdíly v názorech na zásadní zahraničněpolitická témata a český kabinet v dané době společná jednání nepovažuje za vhodná. Fico reagoval, že česká vládní garnitura se rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině, zatímco slovenská vláda otevřeně mluví o míru.

Fico se s Fialovou vládou rozcházel právě například v názoru na dodávky zbraní pro zemi, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu mimo jiné zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Po loňských sněmovních volbách se z české strany snížila rétorická podpora Ukrajiny. Podle Babiše není na rozdíl od předchozího kabinetu prioritou české vlády.

STAN nominuje na místopředsedkyni sněmovny místo Rakušana Urbanovou

Starostové a nezávislí nominují na místopředsedkyni sněmovny poslankyni Barboru Urbanovou. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan se rozhodl dál o funkci neucházet. Starostové to uvedli po pondělním jednání poslaneckého klubu, který rozhodoval o dalším postupu poté, co dolní komora ani na čtvrtý pokus Rakušana nezvolila místopředsedou. Urbanová je podle STAN „zkušená a schopná jednat napříč politickým spektrem“.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoNový šéf VZP se zaměří na reorganizaci, inovace nebo screeningy

Nový ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ivan Duškov se chce zaměřit na reorganizaci pojišťovny, na rychlejší vstup nových metod do hrazené péče nebo transformaci lůžkových oddělení. To má doprovázet taky nový mechanismus plateb. Závisely by na výsledcích léčby, ne jen na množství výkonů. Rozhodne ale až dohodovací řízení s poskytovateli péče. Změní se také způsob zvaní na onkologické screeningy, přičemž lidé s podezřeními na rychle se rozvíjející nádory by se měli dostat dříve k diagnostice.
před 7 hhodinami

VideoDen české vlajky Senát nepodpořil. Vyvěste je, vyzval i tak Babiš úřady

Třicátý březen jako Den české vlajky – vládní návrh sněmovna sice zrychleně schválila, Senát jí ho ale vrátil zpět. Podle horní komory stačí jen změnit název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Vlajka s bohatou historií vznikala ještě za prezidenta T.G. Masaryka a u sebe na lodi ji měli legionáři při cestě z Vladivostoku do Terstu. Po zániku Československa převzala vlajku Česká republika. Slovensko bylo proti, odkazovalo na společný ústavní zákon, který to zakazoval. Návrh na rozšíření významných dnů předložil premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož je státní vlajka tuzemským základním symbolem a vyjadřuje nezávislost a svrchovanost Česka. Senátoři nicméně záměr nepodpořili, například místopředseda senátního ústavně-právního výboru Stanislav Balík (nestr.) ho označil za „lacinou vlnu národovectví“. Přesto premiér vyzval úřady, aby vlajky vyvěsily.
před 8 hhodinami

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí tuzemským rafineriím sto tisíc tun ropy ze svých nouzových rezerv, řekl po jednání kabinetu Andrej Babiš (ANO). Důvodem opatření je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. K situaci o cenách pohonných hmot se vláda znovu sejde ve čtvrtek. Předtím, ve středu, bude opět jednat s hlavními distributory. Ministerstvo financí dál analyzuje situaci, ve hře je i možnost snížit spotřební daň. Vláda také připraví zastropování marží obchodníků s palivy. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel. Muž podezřelý z činu se zastřelil

Čech podezřelý z vraždy 50letého českého podnikatele v Paraguayi spáchal sebevraždu poté, co jej po útěku z místa činu obklíčila policie. Napsal to v neděli server Última Hora. Motiv vraždy, která se stala o víkendu, je zatím neznámý.
29. 3. 2026Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

Obvodní soud pro Prahu 1 rehabilitoval kardinála Josefa Berana, kterého držel komunistický režim téměř 15 let v internaci. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Ivana Tichá. Podle předkladatele návrhu, advokáta Lubomíra Müllera, internace kardinála proběhla bez soudu. Berana komunisté internovali v letech 1951 až 1965 na různých místech v Československu. Po jmenování kardinálem v roce 1965, kdy odcestoval do Říma, se už do vlasti nemohl vrátit. Zemřel v roce 1969 v nedožitých jednaosmdesáti letech.
před 10 hhodinami

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Energetická společnost E.ON od pondělka zdražila některé fixované ceníky plynu i elektřiny. Zvýšení cen o nižší stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh) se týká nově uzavíraných smluv se závazkem. Zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou nebo s fixací uzavřenou už dříve se změny nedotknou. Zdražení fixovaných tarifů u nových smluv nebo jejich přípravu v minulých dnech oznámily například i innogy, Pražská plynárenská či MND. Reagují tak na růst ceny plynu na světovém trhu.
před 11 hhodinami
