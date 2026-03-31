Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sejdou ke společnému jednání

Vlády Česka a Slovenska se v úterý po třech letech sejdou ke společnému jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se v úterý sejdou v 11:30 na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po pracovním obědě je krátce před 14:00 v plánu tisková konference.
Český premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho slovenský protějšek Robert Fico na setkání podepíšou memorandum o prohloubené spolupráci mezi oběma vládami. Dokument má podle Strakovy akademie otevřít cestu k užší spolupráci v zahraniční politice, ekonomice, obraně, digitalizaci, cestovním ruchu i sportu. Vlády v úterý mají jednat například také o podpoře konkurenceschopnosti, dopravní infrastruktuře a energetické bezpečnosti.
První společné jednání vlád ČR a SR se konalo v roce 2012 v Uherském Hradišti jako vyjádření nadstandardních vztahů mezi oběma zeměmi. Oba kabinety se zatím sešly osmkrát, naposledy v dubnu 2023 v Trenčíně, kde Fialova vláda jednala s tehdejším slovenským kabinetem pod vedením premiéra Eduarda Hegera. V září stejného roku se na Slovensku konaly volby, po kterých se předsedou vlády stal Fico.
Na začátku března 2024 Fiala oznámil přerušení mezivládních konzultací. Uvedl tehdy, že existují výrazné rozdíly v názorech na zásadní zahraničněpolitická témata a český kabinet v dané době společná jednání nepovažuje za vhodná. Fico reagoval, že česká vládní garnitura se rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině, zatímco slovenská vláda otevřeně mluví o míru.
Fico se s Fialovou vládou rozcházel právě například v názoru na dodávky zbraní pro zemi, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu mimo jiné zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Po loňských sněmovních volbách se z české strany snížila rétorická podpora Ukrajiny. Podle Babiše není na rozdíl od předchozího kabinetu prioritou české vlády.