Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek v Bratislavě podepsal smlouvu se Slovenskem o policejní spolupráci. Metnar na společné tiskové konferenci se svým slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas) zmínil například urychlení výměny informací a prohloubení vzájemné spolupráce. Oba ministři se shodli, že jejich země mají společný postoj k nelegální migraci.

„Jsem rád, že naše bezpečnostní složky budou mít v ruce nástroj, který jim umožní, aby mohly lépe reagovat,“ uvedl Metnar.

Nová smlouva po završení ratifikačního procesu nahradí několik stávajících bilaterálních dohod. Dokument upravuje společný postup Česka a Slovenska při předcházení a odhalování trestných činů a některých přestupků, dále při zjišťování pachatelů a ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti, pokud tato spolupráce již neprobíhá na základě jiných mezinárodních smluv či práva EU. Pracovníci příslušných institucí obou zemí také budou moci překročit společnou státní hranici a v pásmu do deseti kilometrů od hranic vykonávat opatření k odvrácení nebezpečí ohrožení života nebo zdraví lidí.

Šutaj Eštok ocenil už nynější vysokou úroveň spolupráce mezi policejními sbory a hasiči obou zemí, byť podle jeho názoru nebyly vztahy mezi Českem a Slovenskem za bývalé české vlády Petra Fialy (ODS) ideální. Fialův kabinet předloni přerušil mezivládní konzultace se Slovenskem a krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata. Nový český premiér Andrej Babiš (ANO) se při lednové návštěvě Bratislavy dohodl se svým slovenským kolegou Robertem Ficem (Smer) na obnovení společných jednání české a slovenské vlády.

Slovenský ministr vnitra oznámil, že se v souvislosti s nelegální migrací s Metnarem dohodli na zorganizování dalšího česko-slovenského cvičení na společných hranicích. „Vláda Andreje Babiše, jako vláda Roberta Fica, měla vždy jasný a odmítavý postoj k nelegální migraci. Máme společný názor i na migrační pakt, který odmítáme,“ řekl Šutaj Eštok.

Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace
Český premiér Andrej Babiš (ANO) a slovenský premiér Robert Fico (Smer)

Za důležitou označil přípravu na možná bezpečnostní rizika po případném skončení války na Ukrajině, která se už téměř čtyři roky brání ruské vojenské invazi. V této souvislosti poukázal na dřívější vývoj po válce na Balkáně, odkud podle Šutaje Eštoka byly nelegálně distribuovány do Evropy například zbraně a munice.

Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

Česko a Slovensko se dohodly na posílení policejní spolupráce

Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek v Bratislavě podepsal smlouvu se Slovenskem o policejní spolupráci. Metnar na společné tiskové konferenci se svým slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem (Hlas) zmínil například urychlení výměny informací a prohloubení vzájemné spolupráce. Oba ministři se shodli, že jejich země mají společný postoj k nelegální migraci.
před 10 mminutami

