8. 1. 2026
Brífink premiérů Česka a Slovenska
Česko a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, nejbližší společné jednání vlád obou zemí bude v Česku, řekl slovenský premiér Robert Fico (Smer) po schůzce s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO), který ve čtvrtek přijel do Bratislavy na oficiální návštěvu Slovenska. Babiš dodal, že setkání vlád by se mělo konat 31. března. Český premiér jednal také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.

Babiš na tiskové konferenci slíbil Slovensku pomoc se zajištěním dodávek zemního plynu v souvislosti s rozhodnutím EU postupně ukončit dovoz ruského plynu. Fico řekl, že v souvislosti s ukončením dodávek ruského plynu do EU bude Česko důležitou tranzitní zemí při dodávkách této suroviny na Slovensko. „Jsme připraveni a pomůžeme rádi,“ dodal v této záležitosti Babiš, který na svou první oficiální zahraniční cestu po prosincovém jmenování premiérem přijel podle tradice právě na Slovensko.

„Jsem připraven a velice se těším, že navážeme na naší spolupráci tak, jak v minulosti. Slovensko je pro nás prioritou. Obnovíme společné zasedání našich vlád,“ řekl Babiš na společné tiskové konferenci s Ficem. Ten navrhl podepsání memoranda s Českem o prohloubení vzájemné spolupráce.

Události: Česko a Slovensko obnoví mezivládní jednání
Předseda české vlády dal také najevo, že se na Slovensku hodlá inspirovat ve věci státem podporovaného systému nájemného bydlení. Babiš se stejně jako Fico vyslovil pro obnovu spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky (V4-Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), byť český premiér v této souvislosti poukázal na přetrvávající napjaté vztahy mezi Polskem a Maďarskem.

Babiš jednal rovněž se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim. Setkal se i s předsedou slovenské sněmovny Richardem Rašim. „Velmi mě těší, že byl stanoven pevný termín mezivládních konzultací. Vnímám to jako důležitý krok k restartu našich vztahů a k ještě intenzivnější spolupráci mezi Slovenskou a Českou republikou,“ uvedl v prohlášení Pellegrini.

Po schůzkách se slovenskými politiky Babiš odpoledne položil věnec k památníku československé státnosti, jehož součástí je i socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, a následně také k památníku spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika.

90′ ČT24: Vzájemné vztahy Česka a Slovenska
Přerušené konzultace za vlády premiéra Fialy

Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.

Slovenský premiér se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 například zastavila ze státních zásob vojenskou pomoc Kyjevu. Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů.

Události, komentáře: Babišova vláda obnovuje vztahy s Ficovou
Obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem potvrzuje obavy, že premiér Babiš posunuje zahraniční politiku České republiky směrem na východ, sdělil ve čtvrtek odpoledne bývalý premiér Petr Fiala (ODS). Český kabinet předloni konzultace přerušil právě kvůli rozdílnému přístupu k otázkám zahraniční politiky a odlišné interpretaci příčin a řešení ruské války na Ukrajině, dodal. Na postoji slovenské vlády se nic nezměnilo, změnila se jen tuzemská vláda, uvedl Fiala.

Expremiér uvedl, že proti dialogu se sousedy nic nemá, pokud slouží zájmům Česka. Má ale obavy ze spojenectví Babiše, Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána. „Byl bych nerad, aby se Česko zařadilo po bok států, které podlézají Rusku a oslabují demokratickou Evropu,“ řekl.

Fico věří v obnovení společných jednání české a slovenské vlády
Robert Fico v Kremlu (květen 2025)

Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev. Fico, který dlouhodobě kritizuje přístup zemí západní Evropy k válce na Ukrajině, se pařížského jednání nezúčastnil.

Babiš k pařížskému jednání nyní uvedl, že pouze Francie a Británie jsou ochotny poslat své vojáky na Ukrajinu. Ostatní to, včetně Česka, odmítají. Fico na tiskové konferenci dodal, že „do mírových jednání se hází vidle“ a předpokládá, že konflikt bude další měsíce pokračovat.

Fico vyvolal další roztržku s Kyjevem výroky o ruské válce na Ukrajině
Robert Fico

Babiš uvedl na dotaz zpravodaje ČT na Slovensku Jana Šilhana, že se nechystá na Ukrajinu. Připomněl, že tam pojede ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a prezident Petr Pavel. „Nemusíme tam jezdit všichni,“ dodal český premiér. Osobně se nyní chystá na návštěvu Německa, Rakouska a Francie.

Fico na stejný dotaz uvedl, že se do Kyjeva osobně nechystá, ale připravují se konkrétní projekty slovensko-ukrajinské spolupráce, o nichž budou členové slovenské vlády přímo jednat s ukrajinskými vládními představiteli. Minulé jednání se uskutečnilo v Košicích, nové se má uskutečnit na Ukrajině.

