EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval


30. 3. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva, uvedl v pondělí slovenský premiér Robert Fico (Smer). Podle něj chce Komise tímto krokem ovlivnit politickou situaci na Slovensku. Fico EK kritizoval rovněž za to, že dle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.

Slovensko zavedlo 19. března na dobu třiceti dnů omezení při prodeji nafty a minulý týden tamní vláda pro vozidla se zahraniční poznávací značkou zavedla vyšší cenu tohoto paliva. EK následně upozornila Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu.

„Považuji dopis za absolutně nenáležitý, za nekorektní vůči Slovenské republice,“ prohlásil Fico, který dopis od Komise označil také za vyděračský. Nevyloučil, že platnost nařízení o regulaci prodeje nafty a o dvojích cenách Bratislava prodlouží. Tvrdil, že jeho zájmem je chránit občany země před dopady vysokých cen paliv.

Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační, uvedla EK
Regulaci zavedlo Slovensko při vyhlášeném stavu ropné nouze po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba. Ficova vláda v únoru také poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Bratislava a Budapešť tvrdí, že Ukrajina, která se od roku 2022 brání plnohodnotné ruské ozbrojené agresi, z politických důvodů otálí s obnovením dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

Po začátku války na Blízkém východě z konce února prudce stouply ceny ropy na světových trzích. Na Slovensku pohonné hmoty následně zdražily mnohem méně než v některých jiných evropských zemích a země se tak v evropském bloku zařadila ke státům s nejlevnějšími palivy. Ještě v únoru byl přitom benzin a nafta u čerpacích stanic na Slovensku dražší než například v tuzemsku.

Slovenská vláda nařídila omezit prodej nafty
Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily

Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

Evropská komise vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva, uvedl v pondělí slovenský premiér Robert Fico (Smer). Podle něj chce Komise tímto krokem ovlivnit politickou situaci na Slovensku. Fico EK kritizoval rovněž za to, že dle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.
Rusové tvrdí, že Ukrajinci udeřili na město Taganrog

Ruské úřady tvrdí, že jeden člověk zemřel a osm utrpělo zranění při náletu ukrajinských dronů na město Taganrog, kde se nachází letecký závod, který opravuje ruská letadla. Podle obyvatel města v jihoruské Rostovské oblasti šlo o největší útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Napsal to telegramový kanál Astra. Kyjev, který se ruské agresi brání od února 2022, hlásí ruský dronový útok na Černihiv.
09:28Aktualizovánopřed 35 mminutami

Izrael bombardoval předměstí Bejrútu, dva lidi zabil na jihu Libanonu

Izraelský útok na centrum islámského zdravotního výboru spravovaného teroristickým hnutím Hizballáh v jiholibanonské oblasti Súr (také Týr či Týros) zabil nejméně jednoho člověka a dalšího zranil. Ve stejném regionu zasáhl izraelský letecký úder stanoviště libanonské armády, jeden voják zemřel a několik dalších bylo zraněno. Izraelská armáda, která v pondělí bombardovala i nejméně sedm čtvrtí na jižním předměstí Bejrútu, potvrdila, že při víkendových útocích zabila dva novináře. Izrael tvrdí, že cílí na infrastrukturu Hizballáhu, v oblasti však žije i civilní obyvatelstvo.
12:16Aktualizovánopřed 51 mminutami

Trump hrozí zničením íránských elektráren i ostrova Charg

USA zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Na sociální síti to napsal americký prezident Donald Trump. Washington dle něj vede jednání s „novým a rozumnějším režimem“ v Teheránu, během nichž „došlo k významnému pokroku“. Trump v neděli podle listu The New York Times (NYT) řekl, že v Íránu „nastala změna režimu“.
02:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ve Francii odsoudili čínského kapitána tankeru z ruské stínové flotily

Francouzský soud v pondělí vydal zatykač a uložil roční trest vězení čínskému kapitánovi tankeru Boracay, který podle úřadů patří do takzvané ruské stínové flotily. Francouzská armáda zabavila podezřelé plavidlo loni v říjnu u pobřeží Bretaně. Devětatřicetiletý Číňan byl odsouzen v nepřítomnosti, protože úřady několik dní po zásahu loď i s posádkou propustily, uvedla agentura AFP. Soud muži rovněž uložil pokutu ve výši 150 tisíc eur (asi 3,68 milionu korun).
před 1 hhodinou

Do Sýrie by se mohlo z Německa vrátit 80 procent Syřanů, předvídá Merz

Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šaráem to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Spolková republika má dle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve. V Německu žije s různým statusem téměř milion Syřanů, většina do země přišla během uprchlické vlny v letech 2015 a 2016.
před 2 hhodinami

V Lotyšsku přibývá podvodů s QR kódy

Každým rokem jsou QR kódy stále populárnější. Jsou velmi praktické pro rychlý přístup k informacím i provádění plateb a dají se využít i k mnoha dalším účelům. S rostoucí oblibou je ale stále častěji zneužívají i podvodníci, kteří vytvářejí falešné QR kódy, informoval 29. března Lotyšský rozhlas.
před 2 hhodinami

Velryba uvázlá na severu Německa má šanci se uvolnit během přílivu

Velryba, která uvázla na mělčině na severu Německa, žije, nedaří se jí ale dobře. Na tiskové konferenci to v pondělí řekli zástupci tamních úřadů a ochranáři, kteří se jí pokouší pomoci. Keporkak bude mít další šanci se osvobodit během pondělního odpoledne, kdy by měla hladina stoupnout o několik desítek centimetrů během přílivu. Osud mladého kytovce německá média už týden podrobně sledují.
před 2 hhodinami
