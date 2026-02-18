Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze


Slovenská vláda kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze, opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek. Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer) zároveň souhlasil s tím, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft do 250 tisíc tun ropy. Krok má společnosti pomoci zvládnout období, než si zajistí suroviny jinou trasou.

Dodávky ruské ropy na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba jsou přerušené po lednových ruských útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Fico obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že z politických důvodů blokuje obnovení přepravy ropy, byť podle slovenského premiéra poškozený ropovod Družba na ukrajinském území byl již opraven. Ukrajině také pohrozil tím, že přijde o podporu Slovenska při svých ambicích o vstup do Evropské unie.

Podle vládního materiálu uvedené množství ropy pokryje provoz Slovnaftu v minimálním režimu po dobu nejméně jednoho měsíce a při zachování zásobování slovenského trhu. Poskytnutí ropy ze státních zásob má rafinerii pomoci překlenout období, než Slovnaft zajistí dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Adria. Ten vede na Slovensko z chorvatského přístavu Omišalj. Podle Fica jsou tranzitní poplatky přes tuto trasu pětinásobně vyšší než při přepravě ropy ropovodem Družba.

Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Pomoc nabízí Česko
Ropovod Družba v Maďarsku

Generální ředitel Slovnaftu Gabriel Szabó uvedl, že rafinerie už objednala tankery s ropou. Na plnou výrobní kapacitu by se společnost, která patří do maďarské skupiny MOL, mohla vrátit na začátku dubna. Podle něj Slovnaft v reakci na výpadek v dodávkách ropy odstavil jedno zařízení na zpracování suroviny s denní kapacitou 8500 tun a druhá jednotka se stejnou kapacitou nepracuje na plný výkon. Stát zapůjčí ropu Slovnaftu na období do konce letošního září.

Szabó také sdělil, že Slovnaft plánuje dokončit investice do technologií s cílem zpracovávat jinou než ruskou ropu v závěru v příštího roku.

Obnovení ropovodu Družba se podle ministryně opakovaně odkládá

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas) řekla, že Ukrajina opakovaně posouvá termín obnovení přepravy ropy ropovodem Družba. Nejnovější termín byl podle ní stanoven na nadcházející pátek.

Z vyjádření Sakové také vyplynulo, že nabídku Prahy na dodávky ropy z Česka na Slovensko má spíše za možné řešení do budoucna. Důvodem jsou podle ní značné investice, které bude potřeba zrealizovat na české straně. Český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) při úterní návštěvě Bratislavy řekl, že současné technické řešení by umožnilo dodávat z Česka na Slovensko jen menší množství suroviny.

Opoziční slovenská strana Svoboda a Solidarita kritizovala vládu, že o přerušení dodávek ropy na Slovensko mlčela až do minulého týdne. Fico to nyní zdůvodnil tím, že média by šířila paniku.

Ruský plyn v EU skončí
Plyn hoří na ropném a plynovém poli Južno-Russkoje

Slovensko vyhlásilo stav ropné nouze

Slovenská vláda kvůli dřívějšímu přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze, opatření vstoupí v platnost ve čtvrtek. Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer) zároveň souhlasil s tím, že stát ze svých nouzových zásob zapůjčí bratislavské rafinerii Slovnaft do 250 tisíc tun ropy. Krok má společnosti pomoci zvládnout období, než si zajistí suroviny jinou trasou.
