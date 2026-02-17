Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Dle EU nedostatek nehrozí

Budapešť požádala Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy přes ropovod Adria do Maďarska a na Slovensko. Klíčová trasa pro dodávky suroviny přes Ukrajinu totiž zůstává zablokovaná. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó chorvatské vládě žádost zaslal společně se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Chorvatská strana pak v pondělí uvedla, že je připravena ve věci vyhovět, píše Bloomberg. Evropská komise v úterý uvedla, že Maďarsku ani Slovensku nedostatek ropy v nejbližší době nehrozí.
Přeprava ruské suroviny ropovodem Družba přes Ukrajinu je od konce minulého měsíce zastavena v důsledku rozsáhlých ruských útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Vlády v Budapešti a Kyjevě jsou kvůli následkům této situace ve sporu. Szijjártó na sociálních sítích tvrdí, že Ukrajina tranzit ropy odmítá obnovit z politických důvodů.
„Zajištění energetické bezpečnosti země nesmí být nikdy ideologickou otázkou. Očekáváme proto, že Chorvatsko, na rozdíl od Ukrajiny, nebude z politických důvodů ohrožovat bezpečnost dodávek ropy do Maďarska a na Slovensko,“ napsal maďarský ministr. Vzhledem k tomu, že Spojené státy přiznaly Maďarsku a Slovensku výjimku z protiruských sankcí, mělo by Chorvatsko tranzit ruské ropy umožnit, dodal.
Maďarsko je na ropovodu Družba závislé. Potrubí, které spojuje Maďarsko s Ruskem, vede přes Ukrajinu, kde Rusko už bezmála čtyři roky pokračuje v plnohodnotné invazi. Evropská unie se snaží dovoz ropy a zemního plynu z Ruska zcela ukončit, aby Moskvě zkomplikovala financování války. Ruský rozpočet získává nejvíce příjmů právě z prodeje energetických surovin.
Maďarský premiér Viktor Orbán trvá na nákupu ruských surovin, zdůvodňuje to geografickou polohou své země. Maďarsko, podobně jako Česko, Slovensko nebo Rakousko, je vnitrozemský stát, nemá tedy přístup k moři a nemůže ropu a plyn levně dovážet do přístavů jako jiné země. Se sousedním Chorvatskem se Orbán často dostává do debat ohledně kapacity jadranského ropovodu. Adria vede z Chorvatska přes Srbsko do Maďarska, odkud je propojení se Slovenskem.
Maďarská ropná společnost MOL také v pondělí podle agentury Reuters kontaktovala maďarskou vládu s žádostí o uvolnění strategických zásob ropy, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek v regionu. „Pokud se dodávky z východu v nejbližších dnech neobnoví, Maďarsko bude možná muset v první fázi uvolnit přibližně 250 tisíc tun strategických zásob ropy,“ uvedla MOL ve svém prohlášení. Aby vyrovnala tento nedostatek, rovněž oznámila, že začala zásobovat své rafinerie ropou dováženou po moři.
Chorvatsko slibuje řešení
Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar naznačil, že jeho země bude schopna žádosti Maďarska vyhovět. „Chorvatsko nedovolí, aby bylo zásobování střední Evropy pohonnými hmotami v ohrožení. My jsme připraveni to akutní přerušení dodávek pomoci vyřešit,“ řekl s tím, že spolupráce bude v souladu s právem EU a s předpisy amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC).
Šušnjar však doplnil, že ropovod Adria je připravený a tak již neexistují technické důvody, proč by jakákoli země EU měla zůstávat závislá na ruské ropě. „Barel zakoupený od Ruska se může některým zemím jevit jako levnější, ale pomáhá financovat válku a útoky na ukrajinský lid. Je čas skoncovat s tímto válečným spekulováním,“ napsal.
Maďarský ministr Szijjártó loni v listopadu řekl, že Maďarsko od začátku roku nakoupilo z Ruska 8,5 milionu tun ropy a kolem sedmi miliard metrů krychlových zemního plynu. To byl výrazný nárůst proti předchozímu roku, kdy celkový dovoz ropy dosáhl 5,4 milionu tun, z čehož přes osmdesát procent byla surovina z Ruska.
V Budapešti v pondělí jednal americký ministr zahraničí Marco Rubio. O víkendu byl na Mnichovské bezpečnostní konferenci, odkud se vydal jednat na Slovensko a pak do Maďarska. Konzervativní lídři těchto zemí mají dobré vztahy s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Rubio v neděli řekl, že chce prohloubit spolupráci se středoevropskými zeměmi, uvedla agentura Reuters.
Slovenský premiér Robert Fico v neděli zopakoval, že Ukrajina podle něj využívá ropovod Družba jako politickou páku, což Kyjev popírá. Fico i po ruské invazi na Ukrajinu udržuje vztahy s Moskvou a obviňuje evropské partnery z prodlužování války dodávkami zbraní Kyjevu.
„My máme informace, že (ropovod) měl být opraven,“ řekl Fico v neděli novinářům po setkání s Rubiem v Bratislavě. „To, co se dnes děje kolem ropy, vnímám jako politické vydírání vůči Maďarsku za jeho nekompromisní postoj k členství Ukrajiny v EU,“ dodal slovenský premiér. Orbán totiž řekl, že Maďarsko zrychlený vstup Ukrajiny do EU nepodpoří. Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského také obvinil, že přímo vstoupil do předvolební kampaně v Maďarsku. Parlamentní volby se tam budou konat v dubnu.
Reakce EU
Záležitost v úterý komentovala také Evropská komise. Podle ní nehrozí v krátkodobém horizontu nedostatek ropy v Maďarsku a na Slovensku, protože obě země disponují dostatečnými nouzovými zásobami, uvedl mluvčí EK.
„Neexistují žádná krátkodobá rizika pro bezpečnost dodávek, protože oba členské státy – Maďarsko i Slovensko – mají v rezervách nouzové zásoby na 90 dní,“ řekl mluvčí novinářům během tiskové konference. Není zatím jasné, zda a jak postoj EK ovlivní další kroky Chorvatska.
Dodávky ropy z Ruska přes Ukrajinu byly přerušeny i loni v srpnu. Zelenskyj tehdy před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s Orbánovým odporem proti vstupu Ukrajiny do EU. Orbán následně pohrozil Kyjevu dlouhodobými důsledky.