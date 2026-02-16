Vztahy USA a Maďarska vstupují do zlaté éry, řekl Rubio na schůzce s Orbánem


Spojené státy a Maďarsko vstupují do zlaté éry bilaterálních vztahů, řekl při schůzce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem americký ministr zahraničí Marco Rubio. Orbána podle agentur ujistil, že má plnou podporu šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby, které pro Orbána znamenají největší výzvu od roku 2010, odkdy je u moci.

Trump a Orbán mají podle Rubia velmi blízké osobní vztahy, což se ukázalo být mimořádně prospěšné pro bilaterální vztahy. „Spojené státy chtějí, aby se Maďarsku dobře dařilo, protože je to v americkém národním zájmu, zejména dokud jste vy lídrem této země,“ řekl šéf americké diplomacie Orbánovi. Uvedl ale, že o tom, co se v Maďarsku stane, rozhodnou voliči.

Orbánova strana Fidesz v nezávislých předvolebních průzkumech dlouhodobě zaostává za uskupením Tisza Pétera Maygara, který v minulosti patřil mezi členy vládnoucí strany, nyní je ale Orbánovým ostrým kritikem. Premiéra a jeho spolupracovníky obviňuje z korupce nebo z toho, že veřejné peníze používají ve prospěch svých příbuzných a spojenců.

Orbán patří k největším stoupencům Trumpa mezi evropskými politiky. Ve vztazích mezi Spojenými státy a Maďarskem podle něj od Trumpova loňského návratu do Oválné pracovny „neexistuje žádný konfliktní bod“. Konstatoval, že Budapešť podporuje například snahu Washingtonu dosáhnout míru ve válce Ruska proti Ukrajině. Orbán je přesvědčený, že bez Trumpa „bychom vůbec neměli šanci tuto válku v dohledné době ukončit mírovou dohodou“.

Orbán by po volbách chtěl zesílit tlak na občanskou společnost, média a justici
Maďarský premiér Viktor Orbán

Trump je připravený pomoci, bude-li Budapešť potřebovat, míní Rubio

Šéf americké diplomacie je přesvědčený o tom, že Trump by v případě ekonomické krize nebo jiných hrozeb, které by mohly narušit stabilitu středoevropské země, nabídl Orbánovi pomoc. Podle Rubia je hlavním důvodem ochoty právě blízký vztah obou státníků. Maďarsko je zároveň jednou ze dvou členských zemí Evropské unie, které přijaly pozvání do Trumpovy Rady pro mír.

Řada stoupenců Trumpova hnutí MAGA (Make America Great Again – Učiňme Ameriku opět skvělou) navíc považuje Maďarsko za zářný příklad země, kde národní konzervatismus slaví úspěchy, poznamenala agentura AP. A to i navzdory tomu, že Orbánova vláda se postarala o erozi demokratických institucí a země si hospodářsky v porovnání s ostatními členy EU nevede nijak dobře, píše AP.

Orbán na rozdíl od většiny významných evropských politiků udržuje dobré vztahy i s představiteli Ruska. A to i přes skoro čtyři roky trvající ruskou invazi na Ukrajině.

Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, řekl Orbán v Moskvě
Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský vůdce Vladimir Putin na jednání v Moskvě

