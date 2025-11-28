Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, řekl Orbán v Moskvě

Maďarsko chce mír a doufá, že současné iniciativy k němu povedou, řekl v Moskvě maďarský premiér Viktor Orbán ruskému vůdci Vladimiru Putinovi. Budapešť nepodlehla tlaku a bude spolupracovat s Ruskem, dodal. Orbán jedná s Putinem kromě o možnostech uzavření míru v rusko-ukrajinské válce také o dodávkách energií. Maďarský premiér je považován za hlavního Putinova spojence v Evropské unii.
Putin před jednáním nevyloučil, že jednání mezi Ruskem a USA o rusko-ukrajinské válce povedou ke konání summitu s Trumpem v Budapešti, Orbánovi poděkoval za nabídku. Ruský vůdce rovněž ocenil „vyvážený postoj Budapešti k ukrajinské otázce“. Moskva v roce 2022 rozpoutala proti sousední zemi plnohodnotnou agresi.
Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova není po pátečním setkání plánována tisková konference.
Maďarská závislost na ruských surovinách
„Teď už potřebujeme jen ropu a plyn, které můžeme nakupovat od Rusů. Jedu do Moskvy, abych zajistil, že energetické dodávky do Maďarska budou pro tuto zimu i nadcházející rok zajištěny za přijatelnou cenu,“ prohlásil dříve Orbán.
Reuters poznamenal, že Budapešť je na energetických surovinách z Ruska značně závislá. USA tento měsíc udělily Maďarsku výjimku ze sankcí na využívání ropy a plynu z Ruska. Stalo se tak poté, co Orbán navštívil v Bílém domě amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Orbán, který udržuje dobré vztahy s Putinem, má rovněž přátelské vazby na Trumpa. Maďarsko také v USA podepsalo dohodu o spolupráci v jaderné energetice. Smlouva předpokládá, že Maďarsko nakoupí americké jaderné palivo a technologii pro skladování vyhořelého paliva v jaderné elektrárně Paks. Na jejím rozšíření se podílí ruská společnost Rosatom.
Téma rusko-ukrajinské války
Na otázku, zda tématem návštěvy Moskvy bude i mírové úsilí o zastavení ruské války na Ukrajině, odpověděl Orbán kladně. „Tomu se jen těžko vyhneme,“ řekl. Maďarský premiér zpochybňuje západní vojenskou pomoc Ukrajině, jež se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi.
Orbán by dle Reuters rád oživil Trumpovy plány uspořádat v Budapešti americko-ruský mírový summit. Americký prezident už dříve oznámil, že se s šéfem Kremlu v maďarské metropoli setká, později ale tuto schůzku odřekl.
Agentura TASS s odkazem na informace na webových stránkách Kremlu napsala, že Putin se coby ruský vůdce setkal s Orbánem celkem dvanáctkrát, naposledy loni v červenci, kdy maďarský premiér navštívil Ukrajinu, Rusko, Čínu a Spojené státy v rámci takzvané mírové mise. Maďarsko v té době předsedalo EU, jejíž představitelé jeho cestu do Moskvy ostře kritizovali a distancovali se od ní.
Od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se Putin a Orbán sešli zatím dvakrát a třikrát spolu hovořili po telefonu, píše TASS. Orbán byl v Moskvě také v září 2022 na pohřbu bývalého prezidenta Sovětského svazu Michaila Gorbačova.