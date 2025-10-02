Více než čtvrt roku se do tuzemska nemohou dovážet paliva vyráběná z ruské ropy. Výjimka skončila v červnu. Řidiči by tak měli jezdit jen na benzín a naftu, které jsou zpracované z jiné ropy. Tedy na pohonné hmoty, které vyrábí tuzemské rafinerie nebo se dováží ze zahraničí. Právě jejich import z ostatních trhů roste.
Paliva z ruské ropy mají v Česku už měsíce stopku, import odjinud roste
Na druhou největší síť čerpacích stanic v republice se do začátku června dovážela paliva vyrobená z ruské ropy ze slovenské rafinerie Slovnaft. Nyní podle slov svých zástupců společnost MOL prodává paliva vyrobená z ropy, která pochází z jiných zemí.
„Po skončení výjimky, konkrétně 4. června, jsme kompletně změnili to, co prodáváme v Česku,“ uvedl generální ředitel MOL Ľuboš Dinka. Společnost sice dál zásobuje své pumpy palivy ze slovenské rafinerie Slovnaft, ta ale nepocházejí z ruské ropy. Závod Slovnaft totiž prošel proměnou a zpracovává i ropu, kterou do něj přivádí balkánský ropovod Adria. Do změn firma investovala vyšší jednotky miliard korun.
„Slovnaft dnes je technologicky připravený na to, aby vyráběl takovou část produktů z neruské ropy, abychom mohli zásobovat Česko,“ dodal Dinka.
Paliva pochází z Německa či Rakouska
Vedle Slovenska se do tuzemska dováží i paliva z dalších sousedních států. Ve větší míře třeba z Německa nebo Rakouska. Jedná se přitom hlavně o naftu. V první polovině roku pocházely ze zahraničí více než dva miliony tun benzinu a nafty, tedy víc než polovina toho, co se v tuzemsku spotřebovalo.
Nárůst importu hlásí i společnost Čepro, které dovoz paliv ze zahraničí zajišťuje. „Letos dovezeme více paliv ze zahraničí, především po železnici. A je to především od partnerů z Polska, Velké Británie, Rakouska nebo Německa,“ sdělil mluvčí Čepra Marek Roll.
Společnost trend odůvodňuje dobrými obchodními výsledky, větší poptávkou i výpadky tuzemských rafinerií nebo jejich odstávkami. Technické problémy omezily koncem srpna například výrobu v závodě v Litvínově. Nyní jsou opět v provozu.
„Obě naše rafinérie, jak v Kralupech nad Vltavou, tak v Litvínově, jedou naplno a zpracováváme pouze ropu neruského typu,“ sdělil mluvčí Orlen Unipetrol Pavel Kaidl.
Jedná se třeba o surovinu ze Severního moře, zemí Blízkého východu, Kaspického moře, severní Afriky nebo Ameriky. Společnost kvůli tomu musela přenastavit právě litvínovskou rafinerii – ta totiž dříve zpracovávala pouze ruskou komoditu z ropovodu Družba.