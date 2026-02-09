Reuters: EK navrhla kvůli ruské ropě rozšířit sankce na přístavy v Gruzii a Indonésii


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská komise navrhla rozšířit sankce namířené proti Moskvě i na přístavy v Gruzii a Indonésii, které nakládají s ruskou ropou. Jedná se o první případ, kdy se sankce zaměřily i na přístavy ve třetích zemích, ukázal detailní návrh dvacátého balíčku sankcí proti Rusku, do kterého nahlédla agentura Reuters.

Evropská komise navrhla nový balík sankcí, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod, minulý týden v pátek. Omezení zahrnují například nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují. Evropská komise rovněž poprvé navrhla aktivovat nástroj proti obcházení sankcí, což znamená, že zakazuje vývoz jakýchkoli počítačem řízených strojů do těch zemí, kde existuje vysoké riziko, že produkty skončí následně v Rusku.

Šéfka Komise Ursula von der Leyenová už vyzvala členské státy, aby sankční balíček co nejdříve schválily. Snahou je, aby se tak stalo do čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, tedy do 24. února.

Podle návrhu, do kterého nahlédl Reuters, se nově sankce týkají přístavu Kulevi v Gruzii a Karimun v Indonésii. Znamená to, že evropským společnostem a jednotlivcům je zakázáno provádět transakce s těmito dvěma přístavy.

Rusko má kvůli sankcím problém s odbytem ropy
Ilustrační snímek

Úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy

V oblasti energetiky chce EK zavést úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy. Omezení se týkají i takzvané ruské stínové flotily, na seznam by mělo přibýt dalších 43 lodí, celkem jich je tedy už 640. Jde o plavidla, která Moskva používá k obcházení sankcí týkajících se exportu ruské ropy.

Další blok opatření se týká omezení ruského bankovního systému. Komise navrhuje zařadit na sankční seznam další dvě kyrgyzské banky, které poskytují Rusku služby v oblasti kryptoměn – Keremet a OJSC Capital Bank of Central Asia, dále také jednu banku v Laosu a jednu banku v Tádžikistánu.

Stínová flotila dál pomáhá Rusku, EU by mohla lodě zabavovat
Tanker Eagle S podezřelý z poškození podmořských kabelů mezi Finskem a Estonskem

Aktuálně z rubriky Svět

Reuters: EK navrhla kvůli ruské ropě rozšířit sankce na přístavy v Gruzii a Indonésii

Evropská komise navrhla rozšířit sankce namířené proti Moskvě i na přístavy v Gruzii a Indonésii, které nakládají s ruskou ropou. Jedná se o první případ, kdy se sankce zaměřily i na přístavy ve třetích zemích, ukázal detailní návrh dvacátého balíčku sankcí proti Rusku, do kterého nahlédla agentura Reuters.
před 20 mminutami

Stávku na železnici španělské odbory po dohodě s vládou ukončily

Železniční dopravu ve Španělsku v pondělí ochromila stávka, kterou svolaly hlavní odborové svazy zaměstnanců v železniční dopravě. Ty žádaly vyšší investice státu, aby byla zajištěna větší bezpečnost na železnici. Impulzem ke stávce byly dvě vážné nehody, při nichž minulý měsíc zemřelo 47 lidí. Stávka, kvůli níž byly ve Španělsku zrušeny stovky spojů, měla trvat tři dny, ale odpoledne se zástupci hlavních odborů dohodli s ministerstvem dopravy a akci odvolali.
16:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Starmera kvůli kauze Epstein opouští spolupracovníci

Britský premiér Keir Starmer ve snaze upevnit svou pozici v pondělí promluví k labouristickým zákonodárcům poté, co ho část spolustraníků včetně lídra skotských labouristů Anase Sarwara vyzvala k rezignaci. Premiér v posledních dnech čelí ostré kritice kvůli tomu, že velvyslancem v USA dříve jmenoval Petera Mandelsona, který je spojován s americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Starmerův mluvčí možnost rezignace vyloučil.
15:31Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci má jet Pavel, Macinka i Zůna

Mnichovské bezpečnostní konference se za Česko zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po pondělím zasedání vlády sdělil, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Kabinet na pondělím zasedání schvaloval technické zabezpečení cesty.
13:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

„Jedno město – jedna fakulta“. Gruzínské reformy školství vyvolaly protesty

Gruzínská vláda oznámila na konci ledna záměr sloučit dvě nejvýznamnější vysoké školy v zemi, což vyvolalo v Tbilisi protesty studentů a profesorů obávajících se o budoucnost obou institucí. Kabinet nakonec v této věci postoj korigoval – školy se spojovat nebudou, ale ke změnám dojde. Celé to zapadá do reforem vysokého školství oznámených ještě loni – zahrnují například model „jedno město – jedna fakulta“. Odpůrci změn se obávají zvýšení státní kontroly.
07:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Soud v Hongkongu poslal prodemokratického aktivistu Laie na dvacet let za mříže

Soud v Hongkongu odsoudil prodemokratického aktivistu a bývalého mediálního magnáta Jimmyho Laie za „porušení zákona o národní bezpečnosti“ ke dvaceti letům vězení. Podle agentur AFP a AP je trest zatím nejvyšší uložený od přijetí Čínou vnuceného zákona, který prakticky umlčel kritické hlasy v Hongkongu. Lai veškerá obvinění odmítá, může se odvolat. K jeho okamžitému propuštění vyzvalo několik států i Evropská unie.
03:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Nové správce Gazy tiše brzdí Izrael i Hamás. Jejich úspěch straší Abbáse

Správu Pásma Gazy by měl převzít technokratický výbor, jehož úkolem bude obnova veřejných služeb a infrastruktury. Prozatímní kabinet prosazovaný Spojenými státy ale nemá v enklávě sídlo a podle médií ani zajištěné financování. Podle zdrojů listu Ha'arec vstup jeho členů blokuje Izrael, neúspěch technokratické vlády si ale neveřejně přeje i Palestinská autonomie (PA), která si chce udržet moc na okupovaném Západním břehu. Hamás nejspíš situace využije a kontroly v Gaze se nevzdá, míní experti.
před 4 hhodinami

Venezuela propustila několik opozičníků. Jednoho vzápětí zatkli

Venezuelské úřady v neděli propustily dalších 35 politických vězňů, včetně několika předních představitelů opozice, informovala dle agentury AFP nevládní organizace Foro Penal. Na svobodu se dostali bývalý guvernér státu Barinas Freddy Superlano či advokát opoziční vůdkyně a laureátky Nobelovy ceny Maríe Coriny Machadové Perkins Rocha. Mezi propuštěnými byl i opoziční politik Juan Pablo Guanipa, po dvanácti hodinách ho ale znovu zatkli.
08:35Aktualizovánopřed 4 hhodinami
