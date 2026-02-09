Reuters: EK navrhla kvůli ruské ropě rozšířit sankce na přístavy v Gruzii a Indonésii

Evropská komise navrhla rozšířit sankce namířené proti Moskvě i na přístavy v Gruzii a Indonésii, které nakládají s ruskou ropou. Jedná se o první případ, kdy se sankce zaměřily i na přístavy ve třetích zemích, ukázal detailní návrh dvacátého balíčku sankcí proti Rusku, do kterého nahlédla agentura Reuters.
Evropská komise navrhla nový balík sankcí, který se zaměřuje na energetiku, finanční služby a obchod, minulý týden v pátek. Omezení zahrnují například nové zákazy dovozu kovů, chemikálií a kritických minerálů, na které se dosud sankce nevztahují. Evropská komise rovněž poprvé navrhla aktivovat nástroj proti obcházení sankcí, což znamená, že zakazuje vývoz jakýchkoli počítačem řízených strojů do těch zemí, kde existuje vysoké riziko, že produkty skončí následně v Rusku.
Šéfka Komise Ursula von der Leyenová už vyzvala členské státy, aby sankční balíček co nejdříve schválily. Snahou je, aby se tak stalo do čtvrtého výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu, tedy do 24. února.
Podle návrhu, do kterého nahlédl Reuters, se nově sankce týkají přístavu Kulevi v Gruzii a Karimun v Indonésii. Znamená to, že evropským společnostem a jednotlivcům je zakázáno provádět transakce s těmito dvěma přístavy.
Úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy
V oblasti energetiky chce EK zavést úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy. Omezení se týkají i takzvané ruské stínové flotily, na seznam by mělo přibýt dalších 43 lodí, celkem jich je tedy už 640. Jde o plavidla, která Moskva používá k obcházení sankcí týkajících se exportu ruské ropy.
Další blok opatření se týká omezení ruského bankovního systému. Komise navrhuje zařadit na sankční seznam další dvě kyrgyzské banky, které poskytují Rusku služby v oblasti kryptoměn – Keremet a OJSC Capital Bank of Central Asia, dále také jednu banku v Laosu a jednu banku v Tádžikistánu.