Stínová flotila dál pomáhá Rusku, EU by mohla lodě zabavovat

Lodě Rusům prodávají i západní firmy

Jak navíc začátkem měsíce upozornily weby The Guardian či Euractiv, tým investigativců z redakcí z devíti zemí odhalil, že nejméně 230 lodí ruské stínové flotily pochází od původně evropských či amerických majitelů.

Tito původní majitelé vydělali od zahájení plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 více než šest miliard dolarů prodejem plavidel kupujícím v zemích, jako je Indie, Hongkong, Vietnam nebo Seychely, které se nezapojily do ekonomických sankcí proti Moskvě.

Největší počet tankerů prodali řečtí vlastníci, a to 127 plavidel. Britské společnosti prodaly dvaadvacet, němečtí vlastníci jedenáct a norští osm. Většina těchto lodí by jinak skončila ve šrotu za zlomek ceny, konstatuje The Guardian. Do stínové flotily prodali tankery vlastníci z 21 z 35 zemí, které uvalily sankce na obchod s ruskou ropou.

Zatímco přímý prodej plavidel ruským kupujícím je podle sankcí EU zakázán, prodej do třetích zemí nikoli, i když musí být od roku 2023 registrován u unijních orgánů, dodává Euractiv.