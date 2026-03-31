Szijjártó diskutuje v uniklém rozhovoru s Lavrovem o zrušení sankcí

Investigativní novináři ze serverů The Insider, VSquare a dalších médií zveřejnili nahrávku, která podle nich zachycuje maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, jak probírá evropské sankce s ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Szijjártó podle novinářů řekl, že udělá, co bude moci, aby zablokoval balík unijních sankcí. V jiné konverzaci měl slíbit, že spolu se Slovenskem prosadí, aby z unijního sankčního seznamu zmizelo jméno sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova.
Připravujeme podrobnosti.