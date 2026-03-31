Reportéři ČT: Obvinění ze zapojení zpravodajských služeb do maďarských voleb
Předvolební kampaň v Maďarsku poznamenala obvinění ze zapojení tajných služeb. Podle opozice i médií se do voleb vměšuje Rusko, které se snaží dlouholetého premiéra Viktora Orbána udržet u moci a do země vyslalo své agenty. Ti podle Reportérů ČT plánovali i fingovaný atentát na premiéra, aby veřejné mínění otočili v jeho prospěch. O úzkých vazbách maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóá s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem psal i maďarský investigativní novinář Szabolcs Pányi. Orbánova vláda ho vzápětí obvinila ze špionáže. „Tento vývoj mě nijak zvlášť nepřekvapuje,“ dodal Pányi. A vyšetřování nyní čelí i policista, který v médiích promluvil o tom, jak chtěly maďarské tajné služby zdiskreditovat opoziční stranu Tisza. Ta má s Péterem Magyarem v čele podle dlouhodobých průzkumů šanci na vítězství. Pro Reportéry ČT natáčel Jan Šilhan.

Aktuálně z rubriky Svět

Úder v Isfahánu způsobil masivní exploze

Izraelsko-americké vzdušné údery v noci na úterý zasáhly vojenská zařízení v Isfahánu, uvedla podle agentury AFP íránská státní média. Americký prezident Donald Trump v noci na své sociální síti Truth Social sdílel bez komentáře video, které zachycuje masivní sekundární exploze. Podle agentury AP se jednalo o útok v Isfahánu. Izraelská armáda v úterý bez podrobností oznámila, že dokončila další vlnu vzdušných úderů na Teherán. Trump je podle listu The Wall Street Journal ochotný ukončit válku proti Íránu, i když nedojde ke znovuotevření Hormuzského průlivu.
Ukrajina odrážela ruské drony a opět zasáhla klíčový přístav

Ukrajinský dronový útok znovu poškodil ruský přístav Usť-Luga v Baltském moři, napsal gubernátor Leningradské oblasti Alexandr Drozděnko. Ruské ministerstvo obrany v noci na úterý podle státní agentury TASS informovalo o sestřelení 150 ukrajinských bezpilotních letounů. Naopak ukrajinské letectvo oznámilo zneškodnění 267 z celkem 289 dronů, které na Ukrajinu v noci vyslali Rusové.
Vlády Česka a Slovenska se po třech letech sešly ke společnému jednání

Vlády Česka a Slovenska mají v úterý poprvé po třech letech společné jednání. Naposledy se mezivládní konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Ministři obou zemí se v úterý sešli v 11:30 na zámku Nová Horka na Novojičínsku, po pracovním obědě je krátce před 14:00 v plánu tisková konference.
Ukrajina si připomíná ruské zločiny v Buče, zemi navštívila Kallasová

Na Ukrajinu přijela šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová a ministři zahraničí několika unijních zemí. V zemi bránící se ruské vojenské agresi si mimo jiné připomínají čtvrté výročí masakru, který spáchali Rusové v Buči nedaleko Kyjeva. Diplomaty přivítal ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.
Váleční bezdomovci našli v Bejrútu improvizované útočiště

Izrealské útoky na sídla Hizballáhu v libanonské metropoli Bejrútu nuceně vysídlily tamní obyvatele do improvizovaných přístřešků. Na místě vyrostla stanová městečka. Lidé tak reagují na vzrůstající počet obětí v osídlených částech města.
Íránský útok zasáhl plný tanker v Dubaji, hrozil únik ropy

Íránský útok v noci na úterý zasáhl kuvajtský tanker Al-Salmi kotvící v Dubaji, způsobil požár a plavidlo poškodil. Dubajské úřady ráno informovaly, že požár byl uhašen a že již nehrozí únik ropy do moře. Při útoku nebyl nikdo zraněn a všech 24 členů posádky je v pořádku, dodaly úřady podle deníku The Guardian. Čtyři lidé utrpěli v Dubaji zranění po pádu trosek.
VideoUSA dělají politiku v zájmu Kremlu, říká politolog

„To, o co se snaží Rusko už desetiletí, a sice oslabit NATO, teď dělají USA. (…) Spojené státy dělají politiku, která je v zájmu Kremlu. Kdybych byl (ruský vládce Vladimir) Putin, tak bych se hrozně radoval,“ uvedl v Událostech, komentářích politolog a autor knihy Když vyhraje Rusko Carlo Masala. Podle jeho názoru se Evropa již nemůže spolehnout na to, že by USA byly spolehlivým partnerem. „Co musíme udělat? Musíme europeizovat NATO. To znamená převzít víc evropské odpovědnosti,“ říká. Pokud Rusko vyhraje válku, kterou vede proti Ukrajině, pokusí se jít podle Masaly „ještě dál“. Klíčová bude jednotnost Aliance a Evropy, míní. „Čím víc nejednotné bude NATO, čím víc nejednotní budou Evropané, tím více roste pravděpodobnost, že Rusko napadne NATO,“ sdělil Masala v pořadu moderovaném Terezou Řezníčkovou.
