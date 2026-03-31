Předvolební kampaň v Maďarsku poznamenala obvinění ze zapojení tajných služeb. Podle opozice i médií se do voleb vměšuje Rusko, které se snaží dlouholetého premiéra Viktora Orbána udržet u moci a do země vyslalo své agenty. Ti podle Reportérů ČT plánovali i fingovaný atentát na premiéra, aby veřejné mínění otočili v jeho prospěch. O úzkých vazbách maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóá s šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem psal i maďarský investigativní novinář Szabolcs Pányi. Orbánova vláda ho vzápětí obvinila ze špionáže. „Tento vývoj mě nijak zvlášť nepřekvapuje,“ dodal Pányi. A vyšetřování nyní čelí i policista, který v médiích promluvil o tom, jak chtěly maďarské tajné služby zdiskreditovat opoziční stranu Tisza. Ta má s Péterem Magyarem v čele podle dlouhodobých průzkumů šanci na vítězství. Pro Reportéry ČT natáčel Jan Šilhan.
VideoObvinění ze špionáže i zapojení tajných služeb před maďarskými volbami zkoumali Reportéři ČT
před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
