Orbánova vláda v datech: v HDP na hlavu Maďarsko předskočilo Slováky, svobody ubývá

Maďarský premiér Viktor Orbán usiluje o další čtyři roky v čele vlády. Ve funkci je nepřetržitě od roku 2010, tedy posledních šestnáct let. Vybrané ekonomické a společenské ukazatele z tohoto období naznačují, že zatímco v hospodářské oblasti Maďarsko v rámci regionu výrazně nevybočuje, míra svobody médií a svobody v zemi obecně se v porovnání se sousedy téměř neustále zhoršuje.
První premiérský mandát získal Orbán už v roce 1998, po čtyřech letech ale jeho strana skončila v opozici, kde zůstala dalších osm let. Do čela vlády se Orbán vrátil v roce 2010 a od té doby získal další čtyři mandáty. Následující grafy ukazují vývoj Maďarska prostřednictvím vybraných ekonomických a společenských ukazatelů ve srovnání s Českem, Polskem a Slovenskem za posledních šestnáct let Orbánovy vlády.
Mimo jiné z nich vyplývá, že zatímco na počátku období, v roce 2010, mělo Maďarsko ze všech čtyř porovnávaných zemí nejnižší hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele (v paritě kupní síly), v posledních několika letech sledovaného období – data Světové banky jsou k dispozici do roku 2024 – přeskočilo v tomto ohledu sousední Slovensko.
Naopak nejhůře ze všech srovnávaných zemí zasáhla Maďarsko zvýšená inflace, která následovala v prvních letech po zahájení plnohodnotné ruské pozemní invaze na Ukrajinu.
V zemi zůstávají v rámci V4 nejnižší průměrné roční mzdy. Data Světové banky naznačují, že jejich růst je o něco rychlejší než v Česku a na Slovensku, ale výrazně pomalejší než v Polsku.
Mnohem hůře než ostatní země v regionu je na tom Maďarsko se svobodou médií. Zatímco v roce návratu Orbána k moci byla situace v zemi podle indexu organizace Reportéři bez hranic (RSF) ještě uspokojivá, poté země sklouzla do skupiny států, v nichž je podle RSF situace médií problematická, a zůstává v ní i nadále.
Na rozdíl od Česka, Polska a Slovenska se Maďarsko od roku 2010 nikdy ani přechodně nedostalo do skupiny zemí, kde RSF hodnotí situaci jako dobrou.
Podobně špatné je postavení Maďarska v žebříčku míry svobody organizace Freedom House. Česko, Polsko i Slovensko ve sledovaném období nikdy nevypadly ze skupiny svobodných zemí, ale Maďarsko z ní sestoupilo a od roku 2019 až dosud je označováno jen jako částečně svobodné. Podle vývoje skóre se přitom situace v zemi stále zhoršuje.