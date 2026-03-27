Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci


před 1 hhodinou|Zdroj: Direkt36, Telex.hu, The Insider, ČTK

Maďarští novináři rozkryli tajnou operaci, jejímž cílem bylo vyřadit z provozu IT systémy opoziční strany Tisza. IT specialisté, kteří chtěli plán odhalit, se stali terčem policejního vyšetřování, na které podle detektiva tlačila maďarská tajná služba. Ruskem řízení boti mezitím šíří výmysly o údajném atentátu na premiéra Viktora Orbána či o puči, který proti němu prý chystá Ukrajina. To všechno v situaci, kdy Tisza podle posledního průzkumu míří v dubnových volbách k ústavní většině.

Maďarské investigativní centrum Direkt36 uvádí, že získalo informace o tajné operaci, jejímž cílem bylo vyřadit z provozu IT systémy maďarské opoziční strany Tisza.

Dva IT specialisté napojení na stranu, kteří se o operaci dozvěděli, ji chtěli odhalit, ale jejich plán zhatila policejní razie, která u nich byla provedena z iniciativy maďarských zpravodajských služeb, a zřejmě na základě vykonstruovaných obvinění.

Direkt36 píše, že tyto informace získalo z dokumentů souvisejících s vyšetřováním, včetně textových zpráv ze zařízení zabavených oběma IT specialistům. Rovněž několik zdrojů obeznámených s děním v Tisze potvrdilo, že vyšetřovaní muži pro stranu pracovali a že dokumenty, které novináři získali, odpovídají popisovaným událostem.

Novináři dále zveřejnili rozhovor s policistou Bencem Szabóem, který se na vyšetřování podílel, a který v interview mluví mimo jiné o tlaku ze strany maďarské tajné služby. Po zveřejnění případu byl Szabó obviněn ze zneužití pravomoci.

Gundalf, Buddha a Henry

Případ se týká devatenáctiletého muže s přezdívkou Gundalf, který Tisze dříve v oblasti IT pomáhal, a osmatřicetiletého muže s přezdívkou Buddha, zodpovědného za ochranu interních systémů strany, který měl přístup k jejím klíčovým IT systémům.

Gundalfa loni v únoru kontaktovala neznámá osoba prezentující se jako Henry, která se ho snažila získat pro tajnou operaci proti opoziční straně. Henry chtěl po Gundalfovi informace o vnitřních záležitostech Tiszy a usiloval o přístup k IT systémům strany.

Podle Direkt36 není možné zjistit, kdo byl Henry, nebo identifikovat organizaci, která za ním stála. Jeho zprávy ale naznačují, že měl hodně informací o vnitřních záležitostech Tiszy a měl i přístup k určitým interním systémům strany.

O některých událostech věděl Henry předem – Gundalfovi třeba v předstihu řekl o úniku databáze aktivistů ukradené ze serveru, který Tisza měla na platformě Discord.

Gundalf podle Direkt36 předstíral spolupráci s Henrym, ale ve skutečnosti se snažil zjistit co nejvíce o jeho úmyslech. O své komunikaci s Henrym informoval Buddhu, který pak upozornil vedení Tiszy.

Anonymní udání

Oba muži se chystali odhalit Henryho a jeho tým pomocí kamery ukryté v opasku, ale jejich plány překazila loni v červenci policejní razie.

Při domovních prohlídkách, které provedli policisté z oddělení kybernetické kriminality maďarského Národního úřadu pro vyšetřování (NNI), oběma mužům zabavili telefony, stolní počítače, notebooky a další desítky datových nosičů. Od Buddhy odnesli i opasek s kamerou, který objevili mezi jeho oblečením.

Razie provedli policisté specializující se na dětskou pornografii, kteří na obě adresy dorazili na základě anonymního oznámení. Jeho autor tvrdil, že Gundalf a Budha hodlají použít „skrytou kameru“ k natáčení pornografických záběrů dětí a materiály dál šířit. 

Zapojení tajných služeb

Důležitou roli v případu sehrál maďarský Úřad pro ochranu ústavy (AH), tedy civilní kontrarozvědka. Ještě předtím, než se zpráva o údajné dětské pornografii dostala k příslušnému oddělení NNI, již zástupci AH telefonovali policejnímu vedení a zdůrazňovali, že se případ musí bezpodmínečně řešit.

AH také trval na tom, aby se prohlídky u Buddhy zúčastnil expert z Národní bezpečnostní služby (NBSZ), která poskytuje technickou podporu zpravodajským operacím.

Obě zpravodajské služby, AH i NBSZ, spadají pod úřad premiéra, v jehož čele stojí Antal Rogán, jeden z nejbližších důvěrníků Viktora Orbána.

Tlak na vyšetřování a obvinění ze zneužití vojenského vybavení

Vyšetřovatelé z NNI nenašli na zabavených zařízeních nic, co by souviselo s dětskou pornografií. Objevili však záznamy komunikace mezi Henrym a Gundalfem ukazující na snahy o nabourání IT systému Tiszy a jeho potenciální vyřazení z provozu.

NNI ale navzdory tomu nevyšetřuje, kdo je Henry, ani jaká organizace za ním stojí. Místo toho – v souladu s přáním kontrarozvědky AH, která do vyšetřování neustále zasahuje – nařídilo vedení NNI policii, aby se zaměřila na opasek s kamerou. Právě kvůli němu byli Gundalf i Buddha obviněni ze zneužití vojenského vybavení.

AH se přitom trestnými činy souvisejícími s dětskou pornografií obvykle nezabývá, neboť úkolem kontrarozvědky je předcházet trestným činům proti státu. Bojuje proto třeba proti agentům zahraničních zpravodajských služeb v Maďarsku, připomíná Direkt36.

Žádný ze zúčastněných orgánů – NNI, AHI ani NBSZ – nereagoval na dotazy k případu, uvedli investigativci, stejně jako úřad premiéra a ministerstvo vnitra.

Tisza odpověděla, že „se nechce vyjadřovat ke konkrétním otázkám ani obviněním“. Strana dodala, že „nezávislý vyšetřovací orgán“ by měl po volbách „odhalit“, co se stalo, a proti odpovědným osobám zakročit.

Ruská matrjoška v kampani

Tisza v průzkumech před dubnovými volbami stále jasně vede před Orbánovým Fideszem, podle posledního průzkumu by mohla získat i ústavní většinu. Vládní strana staví kampaň na nenávisti vůči Ruskem napadené Ukrajině a v předvolebním boji jí podle médií pomáhá Moskva.

Právě dezinformátoři napojení na ruské úřady zaplavují sociální sítě falešnými zprávami, upozornil mimo jiné ruský exilový web The Insider, který se odvolává na aktivisty monitorující činnost botů.

Konkrétně dezinformační síť Matrjoška podle něj zneužívá současného napětí mezi Budapeští a Kyjevem k šíření nepravdivých tvrzení, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil Maďary za zaostalé, nebo že ve Francii zatkli ukrajinského uprchlíka za údajný pokus hodit podomácku vyrobený granát na pozemek maďarského velvyslanectví v Paříži.

Všechny tyto vymyšlené „zprávy“ Matrjoška prezentuje jako obsah reálně existujících světových médií či dalších institucí. Tímto způsobem zneužila třeba loga agentury Reuters, stanice Euronews či organizace Human Rights Watch.

Boti šíří výmysly o atentátu na Orbána

Matrjoška také zveřejnila podvržené video, které vydávala za záběry stanice Deutsche Welle a o kterém tvrdila, že zachycuje pokus o atentát na Orbána. Podle maďarských médií na to upozornil ruský opoziční investigativní web Agentstvo.

Dezinformátoři ve svém příspěvku tvrdí, že „skupina ukrajinských uprchlíků utrpěla v Maďarsku smrtelná zranění při pokusu o odpálení podomácku vyrobeného výbušného zařízení poblíž kanceláře premiéra Viktora Orbána“.

Díky uměle nafouknutému počtu kliků vygenerovaného prostřednictvím botů získal příspěvek s videem přibližně sto tisíc zhlédnutí, uvádí Agentstvo. Matrjoška v návaznosti na video zveřejnila další vylhané posty vzbuzující dojem, že Ukrajinci a jejich úřady se snaží vyprovokovat Maďary ke svržení Orbána nebo že Kyjev plánuje v Maďarsku puč.

WP: Falešný atentát navrhovala Budapešti i ruská rozvědka

Není to poprvé, co se v souvislosti s předvolební kampaní v Maďarsku objevuje téma atentátu na premiéra Orbána, jehož strana Fidesz v průzkumech stále zaostává za opoziční Tiszou Pétera Magyara.

Americký list The Washington Post (WP) nedávno napsal, že ruská civilní rozvědka SVR navrhla uspořádat na Orbána fingovaný pokus o atentát, který by zvýšil jeho podporu. WP se odvolává na nejmenovanou evropskou tajnou službu, která se dostala k interní zprávě SVR.

Kvůli klesající podpoře Orbána, jehož úzké vazby na Moskvu dlouhodobě poskytují Kremlu strategickou oporu, začala SVR bít na poplach a dala najevo, že by mohl být nutný drastický zásah v podobě fingovaného atentátu, který by změnil dosavadní průběh hry, píše WP.

Na Orbána, jehož popularita klesla kvůli zhoršující se ekonomické situaci, nedošlo k žádným fyzickým útokům. Ale i úvahy o zinscenování pokusu o atentát zdůrazňují, jak vysoké jsou sázky Moskvy v maďarských volbách, míní list. Připomněl také důsledky útoku z července 2024, při kterém byl Donald Trump postřelen.

Podle WP není jasné, jak vysoko v Moskvě si návrh SVR přečetli. Ruská zpravodajská služba i Orbánův mluvčí se odmítli vyjádřit a Kreml zprávu WP označil za dezinformaci. 

Dolary mají nést Trumpův podpis. V historii USA to nemá obdoby

Americké ministerstvo financí se chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout podpis prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP, která zdůrazňuje, že v případě úřadujícího amerického prezidenta bude takový krok bezprecedentní.
USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ, píše WSJ

Americké ministerstvo obrany zvažuje, že vyšle až deset tisíc dalších vojáků do oblasti Blízkého východu. Chce tak rozšířit možnosti prezidenta USA Donalda Trumpa ve válce s Íránem. Informoval o tom v noci na pátek SEČ list Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje z Pentagonu. Šéf Bílého domu zároveň v posledních dnech hovoří o údajně produktivních rozhovorech a velmi dobrém vývoji mírových jednání a s Íránem.
USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na „žádost íránské vlády“ odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 SELČ). Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
EU zavede celounijní poplatek na malé zásilky, zasáhne čínské prodejce

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie (EU), by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které dosáhly Evropský parlament a Rada EU zastupující členské státy. Krok zasáhne zejména čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise (EK), členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu 2026.
Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému, píše Handelsblatt

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému. S odkazem na zjištění listu zaměřeného na námořní dopravu Lloyd´s List o tom píše web deníku Handelsblatt.
Ochranáři v Německu pokročili se záchranou uvázlé velryby

Ochranáři na severu Německa se ve čtvrtek opět pokoušeli vyprostit velrybu, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, uvedla agentura DPA. Práce ale večer musely ustat, pokračovat budou znovu v pátek. I tak se přes den podařilo velrybě dostat se několik metrů blíže k hlubší vodě, napsal deník Bild. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
V Teheránu zněly opět výbuchy, Izrael oznámil útoky na vojenské závody

V Teheránu ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ opět zněly výbuchy, uvedly agentury. Íránská metropole už skoro celý měsíc čelí úderům amerických a izraelských sil. Izraelská armáda uvedla, že za poslední den zasáhla několik vojenských závodů.
