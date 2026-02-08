Orbána podle průzkumů poráží opoziční strana Magyara


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Události: Průzkumy před parlamentními volbami v Maďarsku
Zdroj: ČT24

S blížícími se parlamentními volbami v Maďarsku je zřejmé, že se utkají dva hlavní soupeři. Premiér Viktor Orbán po šestnácti letech usiluje o páté vítězství v řadě. Proti němu stojí strana Tisza Pétera Magyara, která tentokrát sjednotila dosud roztříštěnou opozici. Podle průzkumů má náskok několika procent.

Magyar byl ještě před dvěma lety členem vládní strany Fidesz. Teď je hlavním vyzyvatelem jejího předsedy Orbána, který v čele desetimilionové země stojí od října 2010. Podle všech odhadů půjde ve volbách 12. dubna o každý hlas.

„Budeme potřebovat všechny. Všechny. Žádám každého, kdo může, aby nám pomohl. Pokud jste se ještě nepřipojili ke straně Tisza, připojte se. Pokud ve vašem městě pobočka Tiszy není, založte ji,“ apeloval v prosinci Magyar.

Tisza, které se podařilo sjednotit většinu opozice, slibuje potlačení korupce, nastartování ekonomiky a podporu podnikání. Mluví také o obnově vlády práva, která by měla odblokovat dvacet miliard eur z evropských fondů.

„Daň z minimální mzdy bude devět procent. V kapsách milionu našich spoluobčanů tak zůstane navíc dvacet tisíc forintů (v přepočtu 1250 korun),“ slíbil Magyar.

Maďarsko čeká zřejmě nejtvrdší volební souboj za mnoho let
Budapešť

Orbán sází na odpor k Bruselu a podporu Trumpa

Premiér Orbán naopak staví svou politiku na odporu vůči Bruselu. Kritizuje ho za údajně neohleduplnou politiku. Jeho volebním trumfem má být přátelství a sdílené hodnoty s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který ho osobně před volbami podpořil.

„Brusel se nestará o důsledky své sankční politiky na maďarské rodiny a firmy, což je neslušné... Prezident Trump se toho nedopustil,“ prohlásil Orbán.

Premiér zároveň varuje, že Tisza by se před Bruselem sklonila a nechala si od Evropské komise diktovat domácí politiku. Vítězství opozice by podle něj navíc pro Budapešť znamenalo podporu Ukrajině a riziko zatažení do války s Ruskem. „Podle toho, jakou budeme mít vládu v roce 2026, takový bude náš osud ve vztahu k válce. Pokud budeme mít probruselskou vládu, vtáhnou nás do války,“ poznamenal Orbán.

Předvolební průzkumy ukazují náskok opozice před Fideszem o osm až šestnáct procentních bodů. Reuters nicméně poznamenala, že není jisté, že Tisza volby 12. dubna opravdu vyhraje, neboť řada voličů není stále rozhodnuta.

V Maďarsku se mění politická mapa, Orbánovi roste konkurence
Strana Fidesz v čele s maďarským premiérem Viktorem Orbánem (uprostřed)

Po šestnácti letech vlády má Orbán na své straně média, státní aparát a i upravený volební systém. Voličské obvody totiž do značné míry kopírují geografickou podporu disciplinovaných voličů Fideszu. Opoziční Tisza bude naopak spoléhat na až dosud méně aktivní voliče nebo prvovoliče.

