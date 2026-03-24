Szijjártó přiznal, že s ruským ministrem pravidelně mluví o dění na jednáních EU


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Facebook/Szabolcs Panyi

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Informoval o tom server Euronews. Budapešť to přitom původně popřela.

Deník The Washington Post (WP) o víkendu s odvoláním na své zdroje informoval, že Szijjártó o přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních představitelů členských zemí Unie.

Evropská komise označila tyto zprávy za znepokojivé a vyzvala maďarskou vládu k objasnění těchto obvinění.

Kabinet premiéra Viktora Orbána již o víkendu označil obvinění listu WP za „lživé zprávy“.

Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel
Péter Szijjártó v Bruselu

Szijjártó: S Lavrovem mluvím před i po jednáních Rady EU

V pondělí večer ale Szijjártó na předvolební akci v maďarském Keszthely své kontakty s Lavrovem podle Euronews potvrdil a argumentoval, že rozhodnutí EU v oblasti energetiky, automobilového průmyslu a bezpečnosti přímo ovlivňují vztahy Maďarska s partnery mimo Evropskou unii.

„Ano, o těchto otázkách je třeba diskutovat s našimi partnery mimo Evropskou unii. Před zasedáními Rady EU a po nich mluvím nejen s ruským ministrem zahraničí, ale také s americkým, tureckým, izraelským, srbským a dalšími,“ řekl Szijjártó. „To, co říkám, může znít drsně, ale diplomacie je o rozhovorech s lídry jiných zemí,“ dodal.

Maďarský novinář: Szijjártó žádal, aby Moskva pomohla Smeru ve volbách

Maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi v pondělí zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu Szijjártóa s Lavrovem z roku 2020. Szijjártó tehdy podle záznamu žádal Lavrova, aby Moskva zasáhla do slovenských parlamentních voleb ve prospěch strany Smer.

„Ani nevíš, jak jsem vděčný, že spolu o tom teď můžeme mluvit. Je to známka přátelství,“ dodal podle maďarského novináře po přednesení své prosby Szijjártó. „Kdykoliv, příteli,“ odpověděl mu Lavrov.

Maďarsko je zemí EU, která má s Ruskem stále velmi blízké vztahy. Od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 navštívil Szijjártó Moskvu šestnáctkrát. Jeho poslední cesta se uskutečnila 4. března, kdy se v Kremlu setkal s ruským diktátorem Vladimirem Putinem.

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac

Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Litání, prohlásil podle agentury Reuters a deníku Ha'arec izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Armáda tam podle něj ustanoví „bezpečnostní zónu“. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh na území Libanonu. Francouzský ministr zahraničí se proti Kacově plánu ohradil.
11:54Aktualizovánopřed 4 mminutami

Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační, uvedla EK

Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je podle Evropské komise diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica (Smer) minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí třicet dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou.
13:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Volkswagen svolává sto tisíc elektroaut. Hrozí jim požár baterie

Německý automobilový koncern Volkswagen svolává přibližně sto tisíc elektromobilů, z toho asi 28 tisíc v Německu. Informaci přinesl web týdeníku Focus, podle kterého kvůli modulům baterie autům hrozí požár. Jde o modely ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz a ID. Buzz Cargo značky Volkswagen a o model Cupra Born. Vozy dostanou aktualizaci softwaru.
před 1 hhodinou

Rozsáhlý ruský útok zabíjel na Ukrajině, mezi Moldavskem a Rumunskem přerušil vedení

Rusko podniklo další rozsáhlý vzdušný útok na Ukrajinu, sirény zněly takřka v celé zemi. Ukrajina po něm hlásí nejméně čtyři mrtvé a přes dvě desítky zraněných, mezi nimiž je malé dítě. Okupanti zabili mimo jiné pasažéra vlaku, zasáhli ale hlavně bytové domy, poškodili i dvě mateřské školy. Dalšího člověka zabilo raketometné ostřelování Chersonu. Ruské vzdušné útoky na Ukrajinu také přerušily elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem.
05:27Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Íránská raketa zasáhla Tel Aviv, Izrael útočil v Libanonu

Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů, přičemž jedna íránská raketa zasáhla Tel Aviv. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, píše AFP. Podle deníku L'Orient-Le Jour také pokračovaly operace izraelských jednotek na jihu Libanonu. Agentury AFP a Reuters informovaly také o vzdušných úderech v Iráku. V Bahrajnu zemřel po íránském úderu voják.
05:58Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Havajské souostroví zaplavily silné povodně

Minulý týden zasáhla havajský ostrovní stát silná bouře, která vyvolala mohutné bahnité záplavy. O víkendu přišla další, jež situaci dále zhoršila dalšími srážkami. V postižených oblastech nyní zasahují záchranáři a jednotky Národní gardy, kteří prohledávají zaplavená místa a pátrají po lidech odříznutých vodou. Tisíce obyvatel severně od Honolulu dostaly příkaz k evakuaci – zejména kvůli hrozbě protržení přehrady Wahiawa. Na ostrově Oahu pak záplavy pokryly pláž Wailua masami dřeva, odpadu a dalšího naplaveného materiálu.
před 5 hhodinami

EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu. Má odstranit většinu cel

Evropská unie a Austrálie v úterý po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU. Obě strany se zároveň dohodly na čtyřech velkých projektech v oblasti těžby vzácných zemin, včetně lithia a wolframu.
02:52Aktualizovánopřed 8 hhodinami
