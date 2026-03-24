Szijjártó přiznal, že s ruským ministrem pravidelně mluví o dění na jednáních EU

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Informoval o tom server Euronews. Budapešť to přitom původně popřela.
Deník The Washington Post (WP) o víkendu s odvoláním na své zdroje informoval, že Szijjártó o přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních představitelů členských zemí Unie.
Evropská komise označila tyto zprávy za znepokojivé a vyzvala maďarskou vládu k objasnění těchto obvinění.
Kabinet premiéra Viktora Orbána již o víkendu označil obvinění listu WP za „lživé zprávy“.
Szijjártó: S Lavrovem mluvím před i po jednáních Rady EU
V pondělí večer ale Szijjártó na předvolební akci v maďarském Keszthely své kontakty s Lavrovem podle Euronews potvrdil a argumentoval, že rozhodnutí EU v oblasti energetiky, automobilového průmyslu a bezpečnosti přímo ovlivňují vztahy Maďarska s partnery mimo Evropskou unii.
„Ano, o těchto otázkách je třeba diskutovat s našimi partnery mimo Evropskou unii. Před zasedáními Rady EU a po nich mluvím nejen s ruským ministrem zahraničí, ale také s americkým, tureckým, izraelským, srbským a dalšími,“ řekl Szijjártó. „To, co říkám, může znít drsně, ale diplomacie je o rozhovorech s lídry jiných zemí,“ dodal.
Maďarský novinář: Szijjártó žádal, aby Moskva pomohla Smeru ve volbách
Maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi v pondělí zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu Szijjártóa s Lavrovem z roku 2020. Szijjártó tehdy podle záznamu žádal Lavrova, aby Moskva zasáhla do slovenských parlamentních voleb ve prospěch strany Smer.
„Ani nevíš, jak jsem vděčný, že spolu o tom teď můžeme mluvit. Je to známka přátelství,“ dodal podle maďarského novináře po přednesení své prosby Szijjártó. „Kdykoliv, příteli,“ odpověděl mu Lavrov.
Maďarsko je zemí EU, která má s Ruskem stále velmi blízké vztahy. Od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 navštívil Szijjártó Moskvu šestnáctkrát. Jeho poslední cesta se uskutečnila 4. března, kdy se v Kremlu setkal s ruským diktátorem Vladimirem Putinem.